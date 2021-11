Atlanta met fin à la belle série des Hornets

Avec une 4e victoire de suite, Atlanta poursuit sa remontée à l’Est en livrant un match plein face à une autre équipe en forme de sa conférence, Charlotte. Après un premier round d’observation, c’est Danilo Gallinari qui a allumé la mèche avec un premier missile à 3-points pour boucler le premier acte (25-21) puis un second dans la foulée pour lancer les Hawks. Cam Reddish l’a imité depuis le corner avant de laisser le soin à Clint Capela de placer un uppercut de sa collection, avec un rebond offensif suivi d’un lay-up puis un gros contre sur Kelly Oubre Jr. qui a permis à Cam Reddish de donner 14 longueurs d’avance aux siens, avec un 3-points et un tir à mi-distance (40-26).

La State Farm Arena a rugi de plaisir sur un dunk de John Collins consécutif à une super séquence collective en attaque qui a offert le plus gros écart du match aux locaux (48-31). La paire Young-Hunter a d’abord répondu au coup de chaud de LaMelo Ball avant la pause (60-48).

Puis, c’est Capela qui s’est encore mis en évidence sur plusieurs séquences en finissant au cercle au retour des vestiaires. Bogdan Bogdanovic et Kevin Huerter ont brillé en transition dans un match où Charlotte, en « back-to-back », n’a pas été en mesure de suivre le rythme imprimé par les Hawks (82-68).

Le tandem Young-Collins a fini le boulot presque sans souci, même si Atlanta a encore eu du mal à contenir Miles Bridges (35 points), auteur d’un nouveau tomar surpuissant et d’un lay-up qui a ramené Charlotte à -4 en toute fin de partie (106-102). Sans conséquence toutefois, Kevin Huerter assurant la victoire sur l’action suivante, d’un 3-points en tête de raquette, imité dans la foulée par Reddish depuis le corner (115-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Qui sème le vent récolte le tempo. Le rythme élevé de Charlotte fait habituellement sa force. Sauf que face à une équipe à la profondeur d’effectif comme celle d’Atlanta, et au deuxième match d’un « back-to-back », les Hornets n’ont pas tenu la route. « Buzz City » n’a cessé de courir après ses adversaires et après le score. La formation de James Borrego a eu beau shooter 102 fois, l’adresse n’a pas été au rendez-vous.

– Le duel Ball-Young était attendu. Et se termine par un match nul, presque comme si un pacte de non-agression avait été acté entre les deux joueurs avant le match. Chacun a apporté, entre le triple-double de LaMelo Ball (15 points, 10 rebonds, 11 passes décisives), et le match à 19 points et 9 passes décisives de Trae Young, également en difficulté au tir même s’il a été présent sur la fin de partie. Mais le duel à proprement parler n’a jamais atteint les sommets attendus.

TOPS/FLOPS

✅ Clint Capela. Le pivot semble se plaire face à Charlotte, lui qui avait déjà marqué la dernière confrontation entre les deux équipes de son empreinte en fin de saison dernière. Cette fois, Clint Capela a encore été d’une grande efficacité à 10/11 au tir pour scorer 20 points et accompagner ses 15 rebonds, le tout en seulement 24 minutes. Charlotte n’a jamais trouvé de solution pour le contenir, et la faiblesse sous les panneaux est de plus en plus évidente.

✅ Miles Bridges. Les prestations au-delà des 30 points sont devenues son nouveau standard, preuve en a été sur ce nouveau match où il n’a jamais lâché pour aligner 35 points, 10 rebonds et 3 passes, en plus de défendre sur Trae Young par séquences. La victoire n’est pas au bout mais la sensation Bridges opère toujours.

⛔ Gordon Hayward. Le leader des Hornets est retombé dans ses travers en ne prenant que 9 tirs en 35 minutes. Son impact dans ce match s’en est forcément ressenti. Charlotte aurait pourtant bien eu besoin d’un peu de la science du jeu de son vétéran, ne serait-ce que pour ralentir un peu le rythme et sanctionner en isolation sur jeu posé, ce qui n’a pratiquement jamais été le cas.

LA SUITE

Atlanta (8-9) : Les Hawks viseront une cinquième victoire de suite à l’occasion de la réception d’OKC, ce lundi.

Charlotte (10-8) : les Hornets ont rendez-vous à Washington ce lundi.