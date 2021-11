Portland fait le grand huit à domicile face à Philadelphie

Les Sixers avaient mis fin à une série de cinq revers de rangs à Denver. Mais, à Portland, face à un Damian Lillard retrouvé à 39 points, les Sixers n’ont pas réussi à passer la seconde (118-111). Malgré un excellent Tyrese Maxey (28 points, 9 passes), Philadelphie a couru après le score tout le match sans passer devant en deuxième mi-temps.

À domicile, les Blazers engrangent donc une 8e victoire de suite au terme d’un match abouti, avec une marque bien répartie entre CJ McCollum (18 points), Norman Powell (17 points) ou encore Jusuf Nurkic (11 points, 11 rebonds).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un match maîtrisé de bout en bout. À l’extérieur, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre avec Portland. Mais sur leurs terres, les Blazers commencent à offrir certaines garanties. Damian Lillard trouver son rythme mais, même sans son leader au sommet de son art, Portland assure à domicile, avec un 8e succès de rang qui confirme qu’il n’est jamais facile, année après année, d’aller s’imposer dans le grand Nord Ouest.

— Les titulaires haussent le ton. Secoués récemment, Jusuf Nurkic et Robert Covington en tête, les titulaires ont retrouvé des couleurs ces derniers matchs. En l’occurrence, depuis son petit match à 4 points et 6 rebonds à Denver, le Bosnien a réussi trois matchs à 11 rebonds ou plus dont deux double-double de suite. Il a limité Andre Drummond à 6 points et 4 rebonds également…

— Le joli duel Lillard – Maxey. Opposés sur leur duel direct au poste de meneur, Lillard et Maxey ont cependant deux modes opératoires différents. Si le jeunot des Sixers a un jeu tout en percussions et en pénétrations vers le cercle, Damian Lillard a lui fait son beurre en placements, déplacements et replacements très loin du cercle, avant de dégainer plus vite que son ombre. Leur duel à distance en dernier quart (avec Maxey à 15 points et Lillard à 13) valait en tout cas son pesant de cacahuètes.

TOPS/FLOPS

✅ Damian Lillard. Est-ce enfin le déclic pour Damian Lillard ? En très petite forme depuis le début de saison, sans adresse depuis les Jeux Olympiques, le meneur star des Blazers a réussi hier soir son meilleur match de la saison, avec 39 points, 7 passes et 3 contres. Il a donné le ton d’entrée avec 12 points dès le premier quart, mais son adresse extérieure reste encore douteuse à 5/13 à 3-points.

✅ Tyrese Maxey. Si les Sixers enchaînent les défaites avec une infirmerie qui ne désemplit pas et un road trip vraiment pas coton, ce n’est pas la faute de Tyrese Maxey. Le jeune meneur n’est pas descendu sous les 16 unités depuis le 8 novembre. Il tourne à plus de 25 points par match sur ses cinq dernières sorties et, hier soir, il a encore réussi des paniers en déséquilibre époustouflants, aussi bien de maitrise que de vitesse d’exécution.

⛔ Seth Curry. De retour dans un de ses anciens clubs, il avait probablement envie de réussir un autre match que celui qu’il a lâché, à 10 points à un petit 3/10 en adresse, dont 2/6 de loin. Pourtant, ça avait bien commencé avec une action à 4 points mais derrière, le frangin de Steph n’a jamais trouvé ses repères pour porter main forte à Tyrese Maxey et Tobias Harris.

LA SUITE

Philadelphie (9-8) : déplacement à Sacramento, dans la nuit de lundi à mardi (04h00).

Portland (9-8) : réception de Denver, dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).