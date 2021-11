Sans briller, les Knicks viennent à bout des Rockets

Défaits au Madison Square Garden par le Magic, mercredi soir, les Knicks ont encore tremblé cette nuit, toujours à domicile, l’emportant dans la douleur face à des Rockets accrocheurs (106-99).

Disputée à partir de 23 heures en France (17 heures à New York), cette rencontre à l’horaire européen a mis du temps à démarrer (seulement 5-4 après six minutes…) et tous les protagonistes de ce match ont eu besoin d’un bon quart-temps pour se mettre en route offensivement. Même s’ils ont été nombreux à ne jamais vraiment y parvenir.

Plus que jamais, l’histoire ne retiendra que le résultat de cette affiche qui ne restera pas dans les annales, mais qui aura au moins eu le mérite d’enflammer les fans avec un « money-time » accroché.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Immanuel Quickley et Alec Burks sauvent New York. Le public du Madison Square Garden a longtemps pensé que les Knicks allaient réussir à toucher le fond, en perdant contre les Rockets. Sauf qu’ils ont pu compter sur Immanuel Quickley (13 points) et surtout Alec Burks (20 points, 5 rebonds, 3 passes, 5 interceptions) pour éviter un nouveau camouflet. Car, à eux deux, les remplaçants new-yorkais ont inscrit 27 points dans le dernier acte (sur les 34 de New York) : 10 pour Quickley, 17 pour Burks (à 5/6 à 3-points). Sortant d’abord de leur boîte dès que Houston prenait deux possessions d’avance, à 72-78, 77-82 puis 84-89. Avant de forcer la décision dans les cinq dernières minutes, à coup de 3-points puis lancers-francs.

— Pas la meilleure des vitrines pour la NBA. Cette affiche à l’heure européenne a peiné à se lancer, Knicks et Rockets proposant au public et aux téléspectateurs un spectacle atroce en première mi-temps, entre pertes de balle à foison (5 pour New York, 13 pour Houston), tirs ratés à gogo (35% aux tirs pour New York) ou arrosage à 3-points (4/19 pour Houston). Le tout disputé sur un rythme haché par les fautes (14 pour New York, 10 pour Houston). Heureusement, la seconde période a remonté le niveau, même si les coups de sifflet, et donc les lancers-francs, continuaient de pleuvoir (48 tentatives sur la ligne en cumulé).

TOPS/FLOPS

✅ Evan Fournier. Longtemps meilleur scoreur des Knicks (19 points), avant d’être détrôné en fin de match par Alec Burks, le Français a profité de cette affiche à l’heure européenne pour retrouver de la réussite (7/13 aux tirs, 5/10 à 3-points), après dix derniers jours plus compliqués (31% aux tirs, dont 21% à 3-points). Inspiré derrière l’arc, l’arrière new-yorkais s’est d’abord chauffé avant la pause (8 points), puis il a repris sur des bases similaires après (6 points). Réutilisé dans le « money-time », l’ancien joueur d’Orlando a ensuite fait honneur à son coach, inscrivant un précieux « runner » à 91-91, pour lancer New York vers ce 12-2 déterminant.

✅ Le duo Martin/Sengun. En sortie de banc, la paire d’intérieurs texane a fait du bon boulot cette nuit. Agressifs et inspirés en attaque, où ils combinent de mieux en mieux, Kenyon Martin Jr. (10 points, 3 rebonds, 2 interceptions) et Alperen Sengun (10 points, 6 rebonds, 3 passes) ont constamment fait souffrir leurs homologues adverses. Dès qu’ils ont foulé le parquet, les jeunes Rockets ont boosté leur équipe avec leur fougue et leur activité incessante. D’abord dans le premier quart-temps, mais surtout à cheval sur les deux derniers, quand Houston s’est installé de longues minutes aux commandes.

⛔ Les shooteurs de Houston. Si Christian Wood, Alperen Sengun et Kenyon Martin Jr. ont brillé à l’intérieur, impossible d’en dire autant des extérieurs des Rockets. Auteurs d’un vilain 10/39 à 3-points (26%), les hommes de Stephen Silas se sont ainsi troués au niveau du shoot. Jalen Green excepté (2/5), tous les joueurs texans qui ont tenté plusieurs tirs de loin ont terminé sous les 40% de réussite derrière l’arc. C’est le cas d’Eric Gordon (2/9), Garrison Mathews (2/7), Jae’Sean Tate (1/5), D.J. Augustin (1/4) ou encore Daniel Theis (0/4). Un arrosage en règle, donc.

LA SUITE

New York (9-7) : déplacement à Chicago, dans la nuit de dimanche à lundi (02h00).

Houston (1-15) : déplacement à Boston, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).