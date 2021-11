Les Wizards renversent le Heat dans le « money time »

Les deux équipes démarrent en serrant la vis en défense et Bradley Beal n’attend pas pour prendre ses responsabilités en attaque. Jimmy Butler lui répond, et va le coller également au marquage, pas vraiment content du travail défensif de Duncan Robinson sur l’arrière. Très bon depuis son retour, Jimmy Butler est au four et au moulin, bien aidé par un Tyler Herro tranchant. L’intensité est digne d’un match de playoffs, et les Wizards ne lâchent rien malgré les soucis de fautes de Daniel Gafford et Montrezl Harrell. Les attaques sont dans le dur, et à la pause, ce sont les Floridiens qui ont une courte avance (43-41).

Le Heat revient sur le parquet avec l’intention d’accélérer le jeu, et les résultats sont rapides. Jimmy Butler de loin, puis Bam Adebayo dans la peinture font la différence, et les hommes d’Erik Spoelstra collent un 10-0 en deux temps, trois mouvements. Miami met le feu et fait tourner en bourrique les joueurs de la capitale, dont la défense montre de grands trous d’air. Résultat : +16 pour Miami !

Les Wizards tentent de se remettre sur les rails, et à l’entame du « money time », leurs adversaires du soir n’ont que deux possessions d’avance (89-84). Spencer Dinwiddie plante deux fois de loin puis Kentavious Caldwell-Pope l’imite, et le public est en fusion ! Kyle Kuzma finit le travail de la ligne des lancers-francs, et les Wizards s’imposent de justesse (103-100) après avoir collé un 15-2 en trois minutes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kyle Kuzma, pivot de circonstance. Zéro point à la pause, mais 7 rebonds et un duel intéressant face à Dwyane Dedmon et Bam Adebayo pour l’ancien Laker. Obligé de jouer au poste 5 avec les problèmes de fautes de Daniel Gafford et Montrezl Harrell, Kyle Kuzma n’a pas pu jouer sur sa qualité première, le scoring, et a dû se sacrifier pour l’équipe une grande partie de la rencontre.

– Un 4e quart-temps renversant. Menés de 16 points dans le 3e quart-temps, et encore de 10 points au milieu du 4e quart-temps, les Wizards ont signé un 15-2 pour prendre les commandes. Les 15 points sont inscrits par Spencer Dinwiddie et Kentavious Caldwell-Pope, et Washington inscrit 32 points dans ce quart-temps à 73% aux tirs.

– La défense à 3-points. 9e de la NBA dans l’adresse à 3-points, le Heat n’a pas réussi à faire mouche de loin avec un médiocre 7/27 de loin, et même un 0/5 dans le dernier quart-temps. Les Wizards ont changé sur chaque écran, et n’ont pas laissé le moindre centimètre aux gâchettes de Miami. Le rôle de Kentavious Caldwell-Pope a été essentiel.

TOPS/FLOPS

✅ Spencer Dinwiddie. L’ancien meneur des Nets l’a déjà montré : il n’a pas peur des responsabilités et de prendre des tirs décisifs. Avec deux banderilles de loin dans les trois dernières minutes, et une belle défense sur Kyle Lowry, le meneur des Wizards n’a pas failli, et a montré la voie à son équipe. Après avoir reposé son genou dans la « première manche », il prouve, match après match, qu’il est parfaitement complémentaire de Bradley Beal.

✅ Kentavious Caldwell-Pope. « KCP » a mis les points sur les i ! Par sa superbe défense sur Jimmy Butler durant le « money time », l’ancien Laker a déréglé la belle mécanique du Heat, et il a été aussi solide en attaque avec ses 11 points dans le dernier quart-temps. Leader défensif de Washington sur les lignes arrières, il est le relais du coach Wes Unseld Jr. dans ce secteur.

⛔ Bam Adebayo. Le pivot du Heat et de Team USA a vécu une soirée difficile. Handicapé par les fautes, il a commis sa cinquième lors des premières minutes du troisième quart-temps. Résultat : le Heat a souffert d’un manque d’alternance, et son attaque s’est liquéfiée dans le dernier quart-temps.

LA STAT

À domicile, les Wizards affichent un bilan de 7 victoires pour 1 défaite. C’est le meilleur bilan à domicile à l’Est, et le second bilan de toute la NBA, derrière le 8-1 des Warriors.

LA SUITE

Miami (11-6) : une nouvelle fois à l’extérieur, face aux Pistons dans la nuit de mardi à mercredi.

Washington (11-5) : les Wizards accueillent lundi une autre équipe surprise de ce début de saison, Charlotte.