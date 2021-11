Stats & Highlights | Portland, Minnesota et New Orleans n’y arrivent pas, Boston réagit

Portland n’arrive toujours pas à gagner loin de l’Oregon. Cette défaite à Cleveland est la quatrième de suite cette saison à l’extérieur. New Orleans est encore plus dans le dur, avec une cinquième défaite de suite et un seul succès pour l’instant.

Les Clippers ont enfin retrouvé de l’adresse, Jalen Brunson a sauvé les Mavericks et les Celtics ont attendu la deuxième mi-temps pour accélérer contre le Magic.

Cleveland – Portland : 107-104

Kevin Love et Lauri Markkanen absents, les Cavaliers ont pourtant réalisé un très bon match pour écarter les Blazers. En deuxième quart-temps, Dylan Windler inscrit trois paniers primés pour lancer les siens et résister à Norman Powell. Adroits à 3-pts, les hommes de J.B. Bickerstaff vont ensuite repousser C.J McCollum et Damian Lillard.

Jarrett Allen, auteur d’un gros match (24 points, 17 rebonds), inscrit six points dans un 10-4 en début de dernier quart-temps, avant de voir « Dame » réduire la marque. Mais la star de Portland manque (à nouveau) le tir de l’égalisation derrière l’arc. Troisième défaite de suite pour les joueurs de Chauncey Billups.

Cavaliers / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Wade 23 3/7 1/4 0/0 0 3 3 2 5 0 0 0 +10 7 8 J. Allen 40 9/15 0/1 6/9 3 14 17 4 2 1 2 1 +5 24 36 E. Mobley 40 5/11 0/1 1/2 2 9 11 0 2 0 4 1 -11 11 12 C. Sexton 33 8/13 2/4 3/3 0 3 3 2 1 0 5 0 -11 21 16 D. Garland 36 6/9 5/6 2/2 0 2 2 10 2 1 3 0 +4 19 26 C. Osman 17 4/7 4/7 0/0 0 3 3 1 0 0 1 0 +5 12 12 R. Rubio 31 0/7 0/4 0/0 0 3 3 7 1 1 1 0 +11 0 3 D. Windler 21 4/5 3/3 2/2 0 1 1 3 1 1 1 0 +2 13 16 Total 39/74 15/30 14/18 5 38 43 29 14 4 17 2 107 Trail Blazers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 30 2/3 2/3 0/0 0 7 7 2 4 3 0 1 +8 6 18 N. Powell 32 9/16 3/6 2/3 0 3 3 2 1 3 1 2 +4 23 24 J. Nurkic 28 3/7 0/0 0/1 5 4 9 2 1 1 2 0 +10 6 11 D. Lillard 40 10/27 3/12 3/5 0 3 3 8 2 2 1 0 +5 26 19 C. McCollum 35 7/19 4/9 3/4 2 5 7 6 2 1 1 1 -7 21 22 L. Nance Jr. 21 0/1 0/1 0/0 0 5 5 2 2 1 1 0 -8 0 6 T. Snell 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -1 N. Little 11 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 2 -3 0 0 C. Zeller 14 3/4 0/0 1/2 3 2 5 1 2 0 1 0 -17 7 10 A. Simons 24 6/11 1/4 2/2 0 0 0 1 4 1 1 0 -3 15 11 Total 40/90 13/37 11/17 10 29 39 24 19 12 9 6 104

Orlando – Boston : 79-92

Les Celtics ont fait la différence en troisième quart-temps. Après une première mi-temps encore très moyenne, les joueurs de Boston accélèrent après la pause, avec un 18-1 pour commencer la seconde période.

Le Magic, à l’image d’un Cole Anthony éteint par Marcus Smart, est étouffé. Les Floridiens manquent 14 de leurs 15 premiers shoots au retour des vestiaires et l’écart est fait. Les Celtics ne vont ainsi encaisser que 33 points après la mi-temps et s’offrir une victoire facile.

Magic / 79 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 32 4/10 1/7 0/0 0 3 3 0 4 1 0 0 -15 9 7 W. Carter Jr. 35 5/12 2/5 1/2 3 10 13 4 0 2 4 0 -6 13 20 M. Bamba 29 1/6 1/3 2/2 2 8 10 1 6 2 1 1 -18 5 13 C. Anthony 37 4/18 2/11 3/3 0 5 5 4 3 0 0 0 -13 13 8 J. Suggs 25 4/14 1/5 1/3 2 1 3 2 2 1 2 0 -10 10 2 C. Okeke 19 1/4 0/2 4/4 1 3 4 0 2 2 0 0 -4 6 9 I. Brazdeikis 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 0 -1 M. Wagner 9 1/4 1/3 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 0 3 2 R.J. Hampton 19 4/8 1/3 3/4 0 3 3 1 0 0 5 0 -3 12 6 T. Ross 29 3/6 0/2 2/2 0 1 1 2 1 0 0 0 -2 8 8 M. Mulder 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 +2 0 0 Total 27/84 9/43 16/20 8 38 46 15 20 8 14 1 79 Celtics / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 34 4/16 1/6 5/8 0 6 6 3 1 1 2 2 +12 14 9 A. Horford 26 3/9 2/5 4/4 2 10 12 7 2 1 3 3 +14 12 26 R. Williams III 30 6/8 0/0 0/0 3 3 6 0 2 1 0 1 +15 12 18 M. Smart 33 3/8 2/6 0/2 0 4 4 4 2 1 1 1 +18 8 10 J. Brown 32 10/17 3/8 5/7 0 5 5 3 4 1 2 0 +16 28 26 G. Williams 7 0/1 0/1 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 +3 1 0 J. Hernangomez 2 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -8 0 0 B. Fernando 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 -6 0 0 A. Nesmith 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3 3 D. Schroder 26 4/11 0/4 0/0 2 2 4 3 3 0 1 0 +13 8 7 P. Pritchard 10 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 -10 0 3 J. Richardson 18 1/3 0/2 1/2 2 4 6 2 1 1 1 1 +10 3 9 R. Langford 17 1/2 1/2 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 -6 3 5 Total 33/79 10/37 16/25 9 41 50 24 20 7 11 9 92

Minnesota – LA Clippers : 115-126

Le déclic au tir est-il enfin arrivé pour les Clippers ? En tout cas, Paul George (32 points), Nicolas Batum (20 unités) et Reggie Jackson (29) ont su profiter de l’absence de D’Angelo Russell, puis celle très courte d’Anthony Edwards, pour faire très mal aux Wolves.

Karl-Anthony Towns venait en effet de donner l’avantage aux siens dans ce troisième quart-temps quand le sophomore a été touché au genou. Il doit sortir et Los Angeles passe alors un 12-2. Les Clippers ont marqué 45 points à 9/11 à 3-pts durant ce quart-temps et vécu leur meilleure soirée de la saison en matière d’adresse. C’était trop pour Minnesota, qui s’incline pour la troisième fois de suite.

Timberwolves / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. McDaniels 29 2/3 1/1 0/0 0 1 1 1 4 1 1 0 +10 5 6 J. Okogie 11 4/8 2/5 1/1 0 1 1 0 2 0 1 0 -3 11 7 A. Edwards 38 11/21 3/10 3/3 1 2 3 6 1 3 6 1 +9 28 25 K. Towns 36 6/16 3/8 3/3 3 8 11 3 3 4 3 0 -12 18 23 P. Beverley 31 4/6 0/1 2/2 6 4 10 8 3 0 3 1 -5 10 24 T. Prince 10 0/3 0/1 0/0 2 1 3 0 2 0 0 0 -7 0 0 J. Vanderbilt 27 6/13 0/1 1/1 3 5 8 1 0 0 1 0 -14 13 14 N. Reid 12 3/7 0/3 5/6 0 0 0 2 0 1 0 0 +1 11 9 J. McLaughlin 11 1/2 1/1 0/0 0 0 0 2 1 1 1 0 -8 3 4 M. Beasley 27 5/12 4/8 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 -22 14 11 J. Nowell 9 1/3 0/1 0/0 0 0 0 3 0 0 0 0 -4 2 3 Total 43/94 14/40 15/16 15 24 39 27 16 11 16 2 115 Clippers / 126 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval N. Batum 30 7/10 6/8 0/0 0 5 5 1 1 1 1 1 +13 20 24 I. Zubac 34 4/5 0/0 2/2 1 5 6 2 2 1 1 1 +10 10 18 R. Jackson 36 11/18 7/9 0/0 0 5 5 8 1 1 3 0 +12 29 33 E. Bledsoe 25 3/8 0/3 0/0 0 2 2 7 0 1 1 1 -1 6 11 P. George 36 11/18 4/8 6/6 0 6 6 8 3 1 8 1 +8 32 33 J. Winslow 7 1/4 0/3 0/0 0 0 0 1 0 0 1 2 -1 2 1 I. Hartenstein 13 2/3 0/0 1/2 2 2 4 1 4 0 2 0 +1 5 6 T. Mann 31 6/7 3/3 2/2 0 2 2 3 3 0 3 1 +8 17 19 L. Kennard 28 2/5 1/2 0/0 0 5 5 2 0 1 0 0 +5 5 10 Total 47/78 21/36 11/12 3 32 35 33 14 6 20 7 126

San Antonio – Dallas : 108-109

Les Mavericks pourront remercier Jalen Brunson, 31 points et 10 rebonds dans cette partie. Avec son activité, c’est lui qui a maintenu Dallas dans le troisième quart-temps, avant que Luka Doncic et sa bande ne prennent les commandes dans le dernier acte.

C’est encore Brunson qui fait l’écart dans les derniers instants de la partie, avec cinq points en 32 secondes. Les Spurs sont relayés à cinq unités, ils reviennent, mais Jalen Brunson, toujours lui, marque encore et assure aux lancers. San Antonio aura une dernière possession pour l’emporter, mais elle sera très mal négociée.

Spurs / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 19 4/10 0/0 2/4 0 5 5 1 2 0 1 3 -13 10 10 D. McDermott 26 1/2 0/0 0/0 0 1 1 1 6 1 2 0 -5 2 2 K. Johnson 31 7/18 0/2 2/4 1 5 6 1 2 1 2 0 -1 16 9 D. White 36 6/10 1/2 6/6 1 2 3 3 4 1 3 1 +4 19 20 D. Murray 34 8/18 2/7 5/6 0 9 9 8 4 2 3 1 -8 23 29 T. Young 22 4/8 0/1 0/0 2 4 6 3 2 2 2 2 +10 8 15 K. Bates-Diop 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -4 0 2 T. Jones 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 +3 2 3 B. Forbes 11 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -13 2 1 L. Walker IV 23 2/5 1/2 0/0 1 3 4 6 1 2 0 1 +12 5 15 D. Vassell 31 9/12 3/6 0/0 0 3 3 1 1 0 2 2 +10 21 22 Total 43/88 7/21 15/20 5 35 40 25 24 10 15 10 108 Mavericks / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Finney-Smith 36 2/8 0/4 0/0 2 1 3 2 4 2 0 1 -12 4 6 T. Hardaway Jr. 36 7/17 3/9 6/6 0 6 6 3 2 2 1 0 +18 23 23 D. Powell 23 3/4 0/0 0/0 5 1 6 0 3 0 3 1 -1 6 9 J. Brunson 36 9/17 1/4 12/15 1 9 10 3 2 2 2 0 +13 31 33 L. Doncic 36 10/25 3/12 0/2 0 12 12 7 1 3 4 0 -17 23 24 R. Bullock 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 0 -1 S. Brown 19 1/3 1/2 0/0 1 4 5 3 2 1 3 1 +7 3 8 B. Marjanovic 15 8/10 0/0 1/4 2 3 5 0 5 0 4 1 +17 17 14 W. Cauley-Stein 10 0/1 0/0 0/0 1 1 2 1 2 0 0 0 -13 0 2 F. Ntilikina 16 0/6 0/2 2/2 2 2 4 1 2 0 1 0 -15 2 0 J. Green 6 0/1 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 +10 0 2 Total 40/93 8/34 21/29 15 41 56 21 23 10 19 4 109

Sacramento – New Orleans : 112-99

Après la sortie de Richaun Holmes, coupable d’avoir pris deux fautes techniques, en troisième quart-temps, les Pelicans pensaient avoir fait le plus dur. Avec un 13-0 et de l’avance au tableau d’affichage, ils avaient mis les Kings dans les cordes.

Mais Sacramento va trouver une solution avec Tyrese Haliburton. Avec sept points, il est à l’origine du 14-0 passé en dernier quart-temps. New Orleans devient inoffensif, avec notamment dix shoots manqués de suite et seulement 12 points marqués en dernier acte, et doit s’incliner pour la seconde fois de la saison contre les Californiens.