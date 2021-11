Kevin Durant assomme les Hawks

Dans leur tenue « City Edition », les Nets subissent d’entrée la loi de Trae Young. Le meneur All-Star est impeccable au scoring, et dans l’organisation du jeu. Il anticipe et déjoue les prises à deux des Nets pour donner l’avantage aux Hawks (18-14). Kevin Durant et les siens répondent en serrant la vis en défense, et le public gronde !

Les débats s’équilibrent lors du second quart-temps, et les attaques sont débridées. Kevin Huerter prend le relais de Young en attaque avec quasiment 11 points d’affilée. L’avance des Nets d’une dizaine de points fond, et les Hawks repassent même devant grâce à deux 3-points de De’Andre Hunter (56-51). Le duo Durant-Harden lui répond, et les Nets rejoignent les vestiaires avec une courte avance (61-59).

Après la pause, le rythme de la rencontre baisse d’un cran. Les défenses prennent le dessus, et c’est le moment choisi par Kevin Durant pour prendre le match à son compte. Les Nets signent un 20-4 pour prendre 16 points d’avance, et Kevin Durant plante 13 points. Les visiteurs sont KO, encaissant 12 points de suite à la fin du 3e quart-temps. Les tirs à 3-points pleuvent pour James Harden et compagnie, et les Nets s’imposent finalement 117-108 pour terminer cette série de six matches à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le début de match de Trae Young. Auteur de 11 points et impliqués dans 17 des 18 premiers points de son équipe, « Ice Trae » avait mis les siens sur les bons rails dès l’entame du match. Mais la défense des Nets s’est vite adaptée, et Steve Nash possède de nombreux spécialistes défensifs pour le gêner et faire baisser son influence.

James Harden en chef d’orchestre. Pour répondre à Trae Young, Brooklyn a pu compter sur un Harden passeur. « The Beard » distribue ainsi 7 passes dans le premier quart-temps, et c’est un record pour lui avec les Nets. Sa gestion du jeu et du tempo ont permis aux Nets de rester au contact. Seule ombre au tableau, il a vendangé en première mi-temps (1/6 aux tirs), n’ouvrant son compteur points qu’a… 3 secondes du terme de la période sur un tir à 3-points.

La fin du troisième quart-temps. Monstrueux durant le 3e quart, Kevin Durant inscrit 13 des 20 points des Nets pour terminer le 3e quart-temps. De loin, ligne de fond et à mi-distance, la star de Brooklyn est inarrêtable lors de ce genres de moments, et Cam Reddish, puis De’Andre Hunter ont plus souvent vu son short que le ballon en défendant sur lui durant cette période…

La réussite à 3-points des Nets. Joe Harris (6/8), James Harden (5/11), Patty Mills (4/7) ont fait très mal de loin. Sur 48 tentatives, les Nets en inscrivent 22, et ça donne un pourcentage très élevé avec un tel volume de tirs : 46%.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. Un coup de chaud dans le 3e quart-temps, 32 points au total et un 21e match de suite avec plus de 20 points… Ce frisquet mercredi soir à Brooklyn a été réchauffé par une nouvelle grosse performance de KD. Plus que jamais le patron de cette équipe, l’ailier All-Star a été très propre dans son jeu et intelligent dans ses choix (5 passes, 7 rebonds). Kevin Durant se régale, et régale les fans, et il donne l’impression de pouvoir faire la différence dès qu’il le décide.

✅ Joe Harris. 18 points avec un superbe 6/8 de loin. Le shooteur des Nets n’a pas failli à sa mission, et on retiendra aussi son impact en défense. Auteur de belles séquences au marquage de Bogdan Bogdanovic, Joe Harris ne fait pas beaucoup parler de lui, mais il reste indispensable pour Steve Nash.

⛔ Bogdan Bogdanovic. 8 points à 3/10 aux tirs… Copie largement insuffisante pour le shooteur serbe alors que les Hawks avaient besoin d’un second souffle en 3e quart-temps. Dépassé en défense et maladroit, l’ancien joueur des Kings est pourtant beaucoup recherché en attaque.

LA SUITE

Brooklyn (5-3) : Après six matches à domicile, les Nets se rendent vendredi à Detroit.

Atlanta (4-4) : Nouveau gros morceau pour les Hawks qui reçoivent le Jazz dès ce soir.