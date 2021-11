Au forceps, les Grizzlies dominent encore les Nuggets

Dans le remake de leur affrontement de lundi soir, toujours dans le Tennessee, ce sont les Grizzlies qui ont une nouvelle fois pris le dessus sur les Nuggets (108-106). Si Nikola Jokic (34 points, 11 rebonds, 5 passes) et Will Barton (26 points, 7 passes) ont cartonné toute la soirée, ils se sont heurtés à la force du collectif local, d’abord emmené par Ja Morant (16 points, 8 rebonds, 8 passes), avant que Jaren Jackson Jr. (22 points, 8 rebonds, 3 contres) ne fasse la différence dans le quatrième quart-temps.

Auteur de son meilleur match de la saison, le toujours serein « JJJ » s’est en prime permis d’empêcher le MVP 2021 d’égaliser sur l’ultime possession de la partie, au buzzer, en contestant parfaitement le petit « hook-shot » du « Joker ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaren Jackson Jr. est sorti de sa boîte. Menés 73-83 à 40 secondes de la fin du troisième quart-temps, les Grizzlies ont pu compter sur le réveil de leur ailier-fort titulaire pour renverser les Nuggets. Épaulé par un Tyus Jones incisif, « JJJ » a ainsi instigué un « run » de 18-3 en faveur de Memphis, à cheval sur les deux derniers quarts-temps, pour complètement inverser le cours de la partie. Dès lors incandescent à 3-points (4/4 derrière l’arc), très présent au rebond (5 prises) et imprenable sur la dernière attaque de Nikola Jokic, le joueur de 22 ans a été déterminant au meilleur des moments.

– Nikola Jokic et Will Barton infernaux. Éléments-clés des Nuggets du début à la fin, le pivot et l’arrière/ailier n’ont eu de cesse de porter leur équipe à bout de bras, quand celle-ci se retrouvait au bord du précipice. Dans le second quart-temps, c’est d’abord « Will the Thrill » (10 points, 4 passes) qui a remis les siens dans le droit chemin, après une entame complètement ratée (19-37 après douze minutes). Avant que le « Joker » ne hausse le ton après la pause (21 points, 7 rebonds, 3 passes), pour installer Denver aux commandes. Et dans le dernier acte, l’omniprésente connexion Barton/Jokic s’est démenée pour recoller au score, après le coup de chaud de « JJJ ». En vain, le MVP 2021 échouant finalement à égaliser sur son ultime ballon.

– Le banc de Memphis a pesé. Emmenée par un super Kyle Anderson (16 points), la « second unit » des Grizzlies a inscrit 34 points en cumulé aujourd’hui (contre 17 pour celle des Nuggets). Dans le premier quart-temps, c’est le coup de chaud du rookie Ziaire Williams (3/3 à 3-points) qui a boosté les coéquipiers de Ja Morant, déjà bien installés en tête. Dans le dernier acte, c’est Tyus Jones (7 points, 7 passes) qui a fait le job pour relancer sa franchise, en compagnie de Jaren Jackson Jr. Et, entre temps, le patient « Slow Mo » s’était distingué par sa capacité à éteindre les incendies, avec son calme légendaire. Un travail d’équipe.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane et De’Anthony Melton. Dans l’ombre de Ja Morant et Jaren Jackson Jr, les deux soldats de Taylor Jenkins confirment leur super début de saison. Respectivement auteurs de 16 et 10 points, ils sont toujours présents dès qu’il s’agit de faire le sale boulot en défense, de planter un précieux shoot à 3-points ou de proposer des solutions à leurs coéquipiers, près du cercle. Aujourd’hui encore, ils ont démontré leur importance dans la rotation des Grizzlies et Desmond Bane s’est notamment permis de faire mouche derrière l’arc, à 107-104, pour donner de l’air à Memphis, à une minute 20 de la fin.

⛔ Michael Porter Jr. Les matchs se suivent et se ressemblent pour « MPJ », une nouvelle fois transparent cette nuit. S’il termine, certes, en double-double (12 points et 11 rebonds), l’ailier de 23 ans n’est toujours pas à la hauteur du contrat que lui ont offert ses dirigeants cet été (172 millions de dollars sur cinq ans). Sans Jamal Murray, il doit être le lieutenant de Nikola Jokic mais, après deux semaines de compétition, le 14e choix de la Draft 2018 se comporte encore comme un simple « role player » qui ne prend que ce que lui donnent les défenses adverses. Autrement dit pas grand-chose.

⛔ Monte Morris. À l’instar de Michael Porter Jr, le meneur de Denver a traversé cette rencontre comme une ombre, ne réussissant jamais à trouver son rythme au shoot (3/12 aux tirs). À tel point que son coach a souvent préféré faire appel à son remplaçant, le culotté rookie Bones Hyland, dans certains moments chauds. Pas franchement convaincant non plus dans l’organisation du jeu, l’Américano-Nigérian confirme ainsi ses problèmes de régularité, visibles depuis le début de saison.

LE MUR STEVEN ADAMS

Réputé comme l’un des joueurs les plus durs et coriaces de NBA, Steven Adams a fait honneur à ce statut cette nuit. Constamment sur le dos de Nikola Jokic, à lui rentrer dedans et lui imposer un véritable défi physique dans la raquette, le Néo-Zélandais a en plus mis deux hommes à terre : Jeff Green et Aaron Gordon. Comment ? En posant un « simple » écran, tellement rugueux que les ailiers des Nuggets, qui ne l’ont pas vu venir, en ont chuté sur le coup !

Pas un hasard, donc, si Steven Adams fait partie du Top 10 de la ligue au niveau de ces fameuses « screen-assists », ces écrans qui mènent à un panier.

🪡 #NBA75 | Cette élasticité de Ja Morant ! À noter que les écrans de Steven Adams sont toujours un calvaire pour les adversaires… 🎥 via @MemGrizz.pic.twitter.com/yNtHX8eptW — Basket USA (@basketusa) November 4, 2021

LA SUITE

Memphis (5-3) : déplacement à Washington, dans la nuit de vendredi à samedi (00h00).

Denver (4-4) : réception de Houston, samedi soir (22h00).