Jaren Jackson Jr. reste serein malgré un début de saison compliqué

« Tu dois juste revoir les matchs et t’améliorer. Il n’y a pas vraiment grand-chose d’autre à faire ». Voilà comment Jaren Jackson Jr. a résumé les conseils recueillis auprès de son coach, ses coéquipiers et son père au sujet de son entrée en matière compliquée cette saison.

Attendu comme le principal lieutenant de Ja Morant, d’autant plus suite à la blessure de Dillon Brooks, « JJJ » est à la peine des deux côtés du parquet. Après avoir livré une bonne prestation lors du deuxième match de la saison avec un panier à 3-points « clutch » inscrit sur le parquet des Clippers (21 points, 7 rebonds), l’intérieur des Grizzlies est retombé dans ses travers. Non seulement maladroit de loin (31.3% de réussite, avec un 0/8 face à Miami), il s’est aussi tristement distingué par sa maladresse près du cercle.

Sa tendance à faire des fautes bêtes de l’autre côté du terrain n’arrange rien, comme en témoigne le dernier match face à Denver, durant lequel il n’a pu jouer que 18 minutes, concédant deux fautes coup sur coup après le repos, pour terminer la rencontre à 11 points, 4 rebonds et… 5 fautes.

Une question de rythme et de repères

Même s’il a du mal à redémarrer la machine, ses coéquipiers n’ont aucun doute quant à sa capacité à rebondir très vite. Pour Steven Adams, qui fait partie des nouveaux éléments avec lesquels Jaren Jackson Jr. doit composer, sans oublier les responsabilités accrues du tandem Melton-Bane, ce n’est qu’une question de temps.

« Tout le monde essaie encore de trouver son rythme. Moi-même, j’essaie encore de comprendre différentes choses, surtout ce que la défense peut nous proposer en face. Ce n’est pas seulement lui, c’est tout le monde, rien de plus. On ne devrait pas se concentrer sur une personne en particulier ».

En bon leader, Ja Morant a pris sa part de responsabilité même s’il attend également davantage de création de la part de son coéquipier.

« Il faut juste le mettre à l’endroit où il excelle sur le terrain et le mettre plus à l’aise, pour lui faciliter le travail », a-t-il souligné. « Maintenant, il doit créer plus de choses. Je dois juste l’impliquer un peu plus dans les actions, sur du « pick-and-pop » par exemple, pour qu’il limite ses dribbles ».

Le moral est toujours là

Jaren Jackson Jr. assure de son côté pouvoir s’appuyer sur son mental et sa capacité à rester positif en plus du soutien de ses coéquipiers, Memphis ayant par ailleurs réussi un début d’exercice plus que correct.

« C’est aussi difficile qu’on veut bien que ça le soit. Si tu viens sur le terrain et que tu joues librement, que tu fais confiance à tes coéquipiers et à tout ce qui se passe, ce n’est pas difficile. Si tu es tout le temps tendu, que tu ne fais pas les bonnes lectures, ce sera difficile », a-t-il ajouté.

Prochain rendez-vous dès ce soir face pour Memphis, toujours face aux Nuggets.