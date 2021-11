Cinquième victoire de suite des Raptors !

Face à face, deux équipes surprises de la conférence Est, et le premier quart-temps est un véritable mano a mano. Certes, la défense n’est pas leur priorité, mais offensivement, le jeu proposé est séduisant. Chez les Wizards, c’est Bradley Beal qui prend les choses en main. D’abord passeur, il n’oublie pas de faire ce qu’il sait le mieux faire : scorer. En face, le trio Trent Jr – VanVleet – Mykhailiuk se relaie pour lui répondre, et les deux équipes sont à égalité après 12 minutes (29-29).

Discret jusque-là, OG Anunoby montre tout son talent dans le second quart-temps, et il prouve qu’il peut être un leader. Il prend feu à 3-points mais montre aussi toute son agressivité vers le cercle. Par deux fois, il drive et s’en va claquer un énorme dunk (54-44).

Bradley Beal lui répond, mais le danger vient de partout à Toronto, et VanVleet et Mykhailiuk font mouche. Après une dernière accélération de Gary Trent Jr, les Raptors mène de 11 points à la pause, et la mi-temps n’a pas calmé leurs ardeurs. Avec VanVleet aux manettes, tout va très vite, et les dégâts sont importants (66-50 puis 70-56).

En face, Montrezl Harrell apporte son énergie et Deni Avdija l’épaule en sortie de banc. Mais Precious Achiuwa se distingue par un énorme dunk pour maintenir le cap. Malgré un dernier run qui permet aux Wizards de revenir à 6 points à quatre minutes du terme (103-97), Toronto contrôle ce dernier quart-temps.

Les Wizards n’inscrivent qu’un panier dans les quatre dernières minutes, et Fred VanVleet puis OG Anunoby contrôlent le « money time » pour offrir une 5e victoire de suite aux Raptors (109-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La qualité du cinq majeur des Raptors. Avec un Fred VanVleet en chef de meute, Toronto possède un cinq de départ capable de faire mal à beaucoup d’équipes. Malgré les absences de Pascal Siakam et de Scottie Barnes, les Canadiens possèdent des joueurs capables de prendre feu à tout moment. Ce soir, seul Precious Achiuwa ne termine pas avec 10 points au compteur, tandis que les quatre autres titulaires cumulent 84 points.

La « Beal dépendance ». Les Wizards ne cessent de répéter que leur force est d’abord collective, et le souci, c’est que Bradley Beal a besoin d’aide pour gagner. Ce soir, il a énormément tenté et surtout il a souvent trouvé et mis ses coéquipiers en avant. Malheureusement, la maladresse de certains est venue ternir son intention d’impliquer tout le monde. Kyle Kuzma et Spencer Dinwiddie sont notamment passés à travers ce soir.

TOPS/FLOPS

✅ Fred VanVleet. C’est le métronome de cette équipe et le patron. Ce soir, il a été parfait. Présent dans un rôle de passeur, il a su prendre le jeu à son compte et mener son équipe vers la victoire. Sa faculté à vite relancer le jeu et surtout à pouvoir scorer derrière les écrans sont des atouts majeurs.

✅ OG Anunoby. Comme souvent cette saison, le Britannique n’a pas déçu. Malgré un départ moyen, c’est lui grâce à ses 10 points dans le deuxième acte qui permet à son équipe de créer le premier run. Toujours aussi mobile et agressif en défense, il prend de plus en plus de place dans le système de jeu de Nick Nurse.

✅ Bradley Beal. Petit à petit, Bradley Beal monte en puissance, et il est bien plus complet. Ce soir, il s’est impliqué dans d’autres compartiments que les points. Présent à la création en début de match, il a aussi prêté main forte à ses intérieurs aux rebonds. Un volume de jeu de plus en plus important.

⛔ Kyle Kuzma. 1/10 aux tirs ce soir pour l’ancien ailier-fort des Lakers. Dominé par Anunoby, il n’a jamais eu de positions faciles. Habituellement, il arrive à compenser son manque d’adresse par une agressivité aux rebonds, mais ce soir, il était transparent. Un match à oublier qui ne doit pas effacer son bon début de saison.

LA SUITE

Washington (5-3) : les Wizards accueillent les Grizzlies vendredi soir.

Toronto (6-3) : une 6e victoire de suite est en vue avec la réception des Pistons vendredi soir.