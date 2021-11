Les Sixers résistent à un grand DeMar DeRozan

La saison des Sixers semble bel et bien lancée. Malgré les absences de Tobias Harris (Covid-19) et Danny Green (tendon), ainsi qu’évidemment Ben Simmons, Philadelphie a remporté son choc au sommet de la conférence Est face aux Bulls. Et engrangé par la même occasion une quatrième victoire consécutive.

Appliqués en défense dès les premières minutes, les locaux ont conclu le premier quart-temps avec une avance de dix points (29-19). Malgré un Joel Embiid en difficulté à la finition, ils sont parvenus à maintenir cette marge, qui a grimpé jusqu’à 18 unités, dans les deux périodes suivantes.

Portés par un immense DeMar DeRozan, les Bulls ont été capables de revenir à égalité au milieu du dernier acte. Sans perdre son sang-froid, Philadelphie a un peu mieux négocié son « money time » pour finalement s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Gagner malgré un « petit » Joel Embiid. Sur la ligne à 3-points ou sur celle des lancers-francs, le pivot des Sixers, pourtant opposé à un défenseur peu réputé, Nikola Vucevic, s’est montré maladroit à tous les niveaux. Sa faible efficacité offensive ne l’a pas empêché d’être essentiel à son équipe en raison de l’attention qu’il attire. Il a ainsi signé son meilleur match à la passe (7) de l’année.

– Les « role players » répondent présent. Avec deux ou trois titulaires sur la touche et une superstar maladroite, Doc Rivers a pu compter sur les contributions clés de Furkan Korkmaz et de Georges Niang. Sans oublier Matisse Thybulle, qui a eu le plus gros impact défensif de la rencontre, sur Zach LaVine notamment.

– Le collectif des Bulls à la peine. DeMar DeRozan et Zach LaVine, qui ont pris plus de la moitié des tirs de leur équipe, ont parfois donné l’impression de se livrer à un numéro de soliste, chacun de leur côté. Celui qui est censé être le troisième fort, Nikola Vucevic, n’a récupéré que les restes. Ironiquement, l’ancien pivot du Magic a terminé meilleur passeur de son équipe, à égalité avec Alex Caruso.

TOPS/FLOPS

✅ DeMar DeRozan. Troisième match consécutif à 30 points ou plus pour l’ancien Spur. L’arrière a été impressionnant d’efficacité et a même signé quelques dunks autoritaires en prenant la ligne de fond. Il a par ailleurs capté 10 rebonds pour s’offrir son premier double-double de la saison.

✅ Seth Curry. Meilleur marqueur de son équipe (22 points), le shooteur a été régulier et surtout décisif dans les dernières minutes du match. Après une possession casse-croûte, l’arrière a rentré le tir de la gagne à une dizaine de secondes de la fin.

⛔ Nikola Vucevic. Un flop à relativiser tant le pivot a été peu mobilisé dans le jeu offensif des Bulls, aux côtés du gourmand tandem LaVine – DeRozan. Quasiment invisible en attaque, il pourra au moins se consoler en se disant que Joel Embiid ne l’a pas martyrisé de l’autre côté du terrain.

L’ACTION DU MATCH

DeMar DeRozan était bien parti pour aller mettre Joel Embiid sur un poster. Mais le Camerounais a fait opposition en contrant l’arrière des Bulls. Les arbitres ont d’abord sifflé faute avant de revenir sur leur décision après un « challenge » gagnant pour Doc Rivers et les 76ers. Un revirement décisif car ce duel en haute attitude s’est joué à dix secondes de la fin avec seulement deux possessions d’écart.

LA SUITE

Sixers (6-2) : déplacement à Detroit la nuit prochaine.

Bulls (6-2) : réception des 76ers, samedi.