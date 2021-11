Draymond Green et les Warriors calment LaMelo Ball et les Hornets

Comme la saison dernière, le Chase Center ne réussit pas à LaMelo Ball (14 points, à 6/14) et aux Hornets. Les hommes de James Borrego n’ont pas existé face à l’intensité défensive de Golden State, ne marquant que 40 points en deuxième mi-temps.

Avec sept ballons perdus en premier quart-temps, dont trois pour Stephen Curry (15 points, à 6/15, 9 passes, 8 rebonds) les Warriors semblaient pourtant repartis dans leur travers. Les Hornets, l’équipe la plus redoutable de la ligue cette saison pour capitaliser sur les offrandes adverses, ne s’est pas faite prier pour prendre les rênes de la rencontre sous l’impulsion de Gordon Hayward.

Charlotte ne prendra toutefois que sept points d’avance, la faute à la défense de Golden State et à un Jordan Poole en rythme. Seul un deuxième quart-temps monumental de Miles Bridges permis aux Hornets de garder les devants, avant qu’un 3-points de Stephen Curry ne donne l’avantage aux Warriors juste avant la mi-temps (53-52).

Menée par Draymond Green, la défense des Warriors a alors pris le contrôle de la rencontre, limitant Charlotte à 15 points en troisième quart temps et 5/17 aux tirs en provoquant 7 ballons perdus, pour prendre 16 points d’avance. Si Charlotte reviendra sous la barre des dix points, les Warriors termineront le boulot avec autorité pour glaner leur sixième victoire de la saison et devenir au passage la meilleur défense de la ligue !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel tant attendu… Jordan Poole vs Miles Bridges. Alors que les fans présents au Chase Center se léchaient les babines à l’idée de voir Stephen Curry et LaMelo Ball en découdre, ce sont finalement Jordan Poole et Miles Bridges qui ont joué les premiers rôles. Avec les deux meneurs respectivement à 2 sur 7 et 2 sur 8 aux tirs à la pause, Jordan Poole a retrouvé sa forme de la présaison pour marquer 22 points et garder les Warriors dans le coup, alors que Miles Bridges a confirmé son très bon début de saison, en marquant 15 points de ses 21 points en première mi-temps dans le deuxième quart temps.

– Le banc de Golden State fait la différence. Steve Kerr répète depuis le début de saison que cet effectif lui rappelle ses cinq premières saisons à la tête des Warriors. Cette nuit, ses joueurs lui ont donné raison. Malgré la paire Curry – Wiggins a 10 sur 28 aux tirs, ce sont Andre Iguodala (5 passes), Nemanja Bjelica (8 points), Damion Lee (15 points), et en particulier Gary Payton Jr (14 points) qui ont répondu présent des deux côtés du terrain pour inverser la situation après un premier quart-temps marqué par 7 ballons perdus.

– La masterclass de Draymond Green. Comme souvent, Draymond Green (5 points, 10 rebonds) a dominé les débats cette nuit en marquant moins de dix points. C’est grâce à l’impact de leur homme à tout faire que les Warriors ont pris le large en troisième quart. Dans son rôle de quarterback de la défense, il a écœuré les Hornets tout en disséquant leur défense de l’autre côté avec ses 8 passes décisives.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Avant la rencontre, l’arrière des Warriors était à 9 sur 37 à trois points. Cette nuit, il a enfin réglé la mire pour finir avec 31 points, dont 7 sur 16 de loin. Pendant toute la rencontre, Poole a bénéficié des errances de la défense de LaMelo Ball pour effacer le soir sans de Stephen Curry.

✅ Miles Bridges. Dans l’ombre de LaMelo Ball, Miles Bridges est irrésistible depuis le début de la saison et l’a encore montré cette nuit avec 32 points, à 5 sur 9 à 3-points, et 9 rebonds.

✅ Gordon Hayward. Auteur de 23 points et 11 rebonds, l’ancien du Jazz et des Celtics semble avoir retrouvé le niveau de ses années précédentes.

⛔ LaMelo Ball. La star des Hornets n’a jamais trouvé son rythme face à la défense agressive de Golden State. Il a eu besoin de 14 tirs pour marquer 14 points, et ses nombreux paris défensifs se sont retournés contre lui.

LA SUITE

Warriors (6-1) : les Warriors devraient passer un bon weekend avec la réception des Pelicans vendredi et des Rockets dimanche.

Hornets (5-4) : Charlotte continue son road trip à l’Ouest avec un déplacement à Sacramento avant d’affronter les deux équipes de Los Angeles en back-to-back.