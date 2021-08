Chez les Wizards, les jeunes regrettent le départ de Russell Westbrook

Impliqué dans un blockbuster trade le soir de la Draft, Russell Westbrook aura effectué un court mais intense passage dans la capitale américaine.

L’ancien marsupilami du Thunder s’est offert une nouvelle saison en triple-double de moyenne, dépassant même la légende Oscar Robertson au nombre de triple-double réalisés en carrière. Il a également permis à la franchise de retrouver les playoffs après deux ans de disette.

Pour les jeunes joueurs de DC, c’est une perte importante. « Russ (Westbrook) était un formidable coéquipier. Il m’a beaucoup appris et j’a pris beaucoup de choses de lui » explique Daniel Gafford pour NBC Sports. Le pivot a notamment profité des services du meneur sur une demi-saison. « Je vais continuer sur cette voie l’année prochaine car il m’a énormément aidé. C’était un joueur formidable et j’ai adoré jouer avec lui. Je l’admirais plus jeune. Rien que le fait de jouer avec lui quelques mois était excellent. J’ai adoré. »

Un modèle pour les plus jeunes

Réputé pour être un boulimique de travail, Westbrook s’était distingué également par ses qualités en dehors des parquets. « Il va à la salle avec un tel niveau d’exigence. Il est toujours à fond, il crie et se comporte en leader sur le parquet. Et en dehors, c’est l’une des meilleures personnes que vous puissiez côtoyer. » Même son de cloche pour Cassius Winston. « Il se donne tous les jours. C’est difficile à faire. Il porte une attention à chaque détail. Quand vous regardez un joueur comme lui, ça vous réveille. »

Le jeune meneur comprend le choix de Westbrook de jouer chez lui, à Los Angeles. « Je suis heureux pour lui. Il retourne à la maison. Il était important pour moi et pour la franchise. Il a fait beaucoup de choses. Je n’ai aucun reproche à lui faire au sujet de sa décision. J’espère que ça marchera pour lui. »

Des discours qu’on relira prochainement avec le départ de Bradley Beal ?