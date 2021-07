Russell Westbrook aux Lakers !

La piste Buddy Hield était la plus évoquée ces derniers jours mais les Lakers visent toujours plus gros.

The Athletic et ESPN annoncent ainsi que Los Angeles et Washington se sont mis d’accord pour un échange de Russell Westbrook. Le MVP 2017 retrouve ainsi sa ville de naissance et la Californie, lui qui est passé par UCLA, en compagnie de deux seconds tours de Draft (2024 et 2028). En échange, les Wizards récupèrent Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et le 22e choix de cette Draft 2021 !

Les Lakers ont donc mis le paquet pour monter leur nouveau « Big Three », avec donc Russell Westbrook aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. L’ancien joueur du Tunder et des Rockets devrait logiquement soulager LeBron James par son activité générale, mais il faudra que Los Angeles trouve des shooteurs pour entourer ce beau monde.

À noter qu’à cause du contrat de Montrezl Harrell, l’échange ne pourra être officiel qu’à partir du 6 août.