Russell Westbrook ou le travail dans la peau

Arrivé dans le vestiaire des Wizards en échange de John Wall, Russell Westbrook fait figure de vétéran dans cet effectif où il joue les doyens avec Ish Smith et Robin Lopez (les trois sont nés en 1988).

L’ancien du Thunder a roulé sa bosse depuis ses débuts dans la ligue, il y a plus de dix ans maintenant. Et de Oklahoma City à Washington en passant par Houston, tous ses anciens (et actuels) coachs et coéquipiers sont unanimes pour répéter que le meneur fait partie des meilleurs leaders et travailleurs en NBA.

« C’est une ligue difficile. Vous ne pouvez pas prendre de jour de repos, vous devez bosser toute l’année »

C’est pourquoi lors de cette période compliquée d’un point de vue sanitaire, qui oblige les entraineurs à diviser leur effectif en petits groupes pour les vestiaires, Scott Brooks a décidé de joindre les jeunes, Deni Avdija en tête, à Russell Westbrook dans le but de leur montrer à quoi ressemble l’éthique de travail d’une star NBA.

« C’est important pour Deni de voir notre nos leaders et comment ils se préparent. C’est une ligue difficile. Vous ne pouvez pas prendre de jour de repos, vous devez bosser toute l’année. Pour lui, se rendre compte de ça est très important. J’ai été, et je suis sûr que c’est le cas de tout le monde, dans des vestiaires où les vétérans ne donnent pas le bon exemple aux plus jeunes. Du coup, ils voient des mauvaises choses, des mauvaises habitudes, des trucs qui ne sont pas dignes d’un professionnel. Avec Brad et Russell, ils ne voient pas ça » martèle Scott Brooks.

Russell Westbrook représente donc un modèle de sérieux. Tout le monde, dont les jeunes de Washington, a déjà entendu des anecdotes à son sujet. Chez les Wizards, l’ancien Rocket ne lésine jamais sur la charge de travail.

« Beaucoup de gens voient ça comme un divertissement mais c’est mon job. Je vois ça comme n’importe quel autre métier qu’une personne peut avoir et dont elle le prend très au sérieux. Et je m’attends également à ce que tout le monde prenne mon travail au sérieux »

« C’est important de faire des sacrifices même si je n’accorde plus autant de temps au basket. Ma vie est un peu différente de la leur. J’ai trois enfants. Eux ne s’occupent probablement que d’eux-mêmes. Avec ma femme et trois enfants, ma vie est complétement différente concernant les sacrifices et le temps que je peux consacrer au basket. C’est un équilibre qu’ils doivent trouver afin d’évoluer à leurs meilleurs niveaux » estime le meneur.

Dévoué à sa famille mais également investi socialement via sa fondation « Why Not ? », Russell Westbrook n’est pas facilement joignable, surtout en jour de match. « Tout le monde le sait. Quand c’est le jour de match, ils savent qu’ils ne peuvent pas me joindre. Je parle à ma mère, à mon frère, à ma femme et à mes enfants. À part eux, c’est à peu près tout, sauf si c’est une urgence. »

Réglé comme une horloge, le joueur tient beaucoup à sa routine.

