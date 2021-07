Pour le GM des Nuggets, Wes Unseld Jr. n’a pas été engagé aux Wizards pour son nom

Les Wizards ont donc engagé Wes Unseld Jr. pour les quatre prochaines saisons. Un nom qui résonne pour les fans de la capitale, et pour les plus anciens qui ont connu les Bullets, puisque le nouveau coach de Washington est le fils de Wes Unseld, le plus grand joueur de l’histoire de la franchise, décédé en juin 2020.

Les dirigeants auraient-ils cédé, consciemment ou inconsciemment, à cette filiation en misant sur l’assistant des Nuggets ou ce dernier a-t-il lui-même joué sur cette corde-là ? Tim Connelly, le GM de Denver, le réfute.

« C’est le contraire d’un héritage », assure-t-il à NBC Sports, en commentant cette arrivée sur le banc. « Il ne s’est jamais mis en avant, il a toujours très bien fait son boulot et j’espère qu’il sera reconnu par les autres équipes. »

Tim Connelly connaît très bien Wes Unseld Jr. Non seulement il l’a engagé à Denver en 2015, pour assister Michael Malone, mais ils avaient travaillé ensemble quelques années avant, aux Wizards justement. Pour lui, pas de doute, son ancien assistant a les épaules pour prendre la direction d’une équipe.

Pour appuyer son propos, il prend notamment l’exemple d’une rencontre en 2017 où Mike Malone était suspendu.

« Malone et moi, on était à l’hôtel, à Sacramento, car je crois qu’on ne pouvait même pas aller au match. C’est là qu’on a vu la rencontre. La confiance avec laquelle il permet aux joueurs d’évoluer se reflète dans ses actes. Il est solide, il a une certaine présence et je pense que ça vient de son éthique de travail. Quand on travaille dans le basket depuis aussi longtemps que lui, on a tout vu. Il a fait face à chaque personnalité, chaque situation. Il est prêt pour ça et il va très bien se débrouiller. »