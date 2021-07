Wes Unseld Jr, nouveau coach des Wizards

C’était attendu et les Wizards ont officialisé l’arrivée de Wes Unseld Jr. comme nouveau « head coach » du club.

Le fils de la légende du club, Wes Unseld, a ainsi paraphé un contrat de quatre ans. Après avoir rencontré les dirigeants et le propriétaire du club vendredi, le poste lui avait ensuite été offert dans la foulée.

C’est un retour à la maison pour Wes Unseld Jr, qui a passé 14 ans aux Wizards, comme scout puis assistant, de 1997 à 2011. Il avait ensuite travaillé aux Warriors puis au Magic, avant de rejoindre les Nuggets à partir de 2015. C’est là qu’il s’est vraiment fait un nom dans le microsome NBA, devenant un des assistants les plus convoités.

« Wes est l’un des assistants les plus renommés de la NBA et il s’est clairement démarqué du groupe important et diversifié de candidats considérés », a ainsi expliqué Tommy Sheppard, le GM du club. « Ses excellents résultats en tant que tacticien ainsi que son attention aux détails des deux côtés du terrain, combinés à sa réputation pour le développement des joueurs et son caractère affiché au cours de ses vingt années dans le coaching, n’ont laissé aucun doute sur le fait qu’il était le meilleur choix pour guider notre équipe au niveau supérieur. »