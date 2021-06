Un retour en demi-teinte pour Chris Paul

Habitué aux galères quant il s’agit des playoffs, Chris Paul a bien failli rajouter une page à son livre de la poisse. Contaminé par le Covid-19 alors qu’il est vacciné, le meneur des Suns risquait jusqu’à deux semaines d’isolement.

Heureusement pour lui et son équipe, il était asymptomatique et sa charge virale a vite diminué. Résultat : Chris Paul a repris sa place dans le cinq de départ dès le Game 3.

La joie de revenir auprès des siens

Une bonne nouvelle pour ce père de famille qui a dû s’éloigner de ses enfants le temps de la quarantaine. « J’étais allongé dans mon lit avec mes enfants quand j’ai reçu un message de Brady (ndlr : Brady Howe est un responsable médical de la franchise) » explique CP3 pour ESPN. « C’est comme ça. Je fais avec. Le plus dur était d’être éloigné de mes enfants et de ma famille. Une fois que vous arrivez à digérer la nouvelle, vous commencez à réfléchir sur la manière de vous améliorer. »

Pendant cette quarantaine, le meneur a reçu un appel de certains acteurs de la ligue pour discuter du jeu proposé par les Suns. « J’ai parlé à quelques gars de la ligue qui ont pris de mes nouvelles. Ce qui m’a le plus frappé, c’est que certaines stars de la ligue m’appelaient pour me dire qu’elles adoraient notre jeu. »

En bon leader, Chris Paul a également gardé le contact avec ses coéquipiers via des visio après les matchs. « C’est une équipe sympa à côtoyer et quand vous faites partie d’un groupe comme celui-là, vous voulez gagner. Vous ne voulez pas que la saison se termine parce que vous aimez jouer ensemble. »

Trop utilisé pour son retour au jeu ?

Et tout aurait été parfait s’il y avait eu la victoire pour son retour. « Je dois mieux jouer, j’ai très mal shooté. Je dois mieux dicter le rythme du match. Nous serons prêts pour le Game 4 » peste-t-il. Auteur de 15 points (5/19 au tir), 12 passes en quasiment 39 minutes, Chris Paul n’a pas été ménagé par Monty Williams à cause notamment de la blessure de Cameron Payne. « Je pense que je l’ai trop fait jouer. Il était fatigué. Je devais le sortir mais Cam Payne s’est blessé et donc je l’ai laissé un peu plus longtemps que prévu. C’est de ma faute. Il n’avait pas fait grand chose depuis dix jours. Il va s’entrainer un peu plus, il sera beaucoup mieux d’un point de vue physique. »

Le meneur tient tout de même à relativiser pour son retour à la compétition. La santé est là et c’est tout ce qui lui importe. « Je suis content d’être ici pour jouer. Il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui vivent avec le virus et n’ont pas la chance que j’ai. Donc je suis très content d’être de retour. Il y a plus grave dans la vie. Je suis là et j’ai la meilleure équipe possible. C’est du passé et vous devez continuer à avancer. »

Et la prochaine étape arrive dès samedi avec ce Game 4.