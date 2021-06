Chris Paul, un absent finalement très présent

Comme prévu, Chris Paul n’était pas en tenue pour le Game 1 de la finale de conférence contre les Clippers. Le meneur de jeu, testé positif au Covid-19, est placé à l’isolement et la durée de son absence reste floue.

Néanmoins, les Suns espèrent toujours qu’il puisse revenir rapidement dans cette série explique Yahoo Sports, puisque Paul est vacciné et asymptomatique.

« C’est au jour le jour pour l’instant », rappelle Monty Williams pour ESPN. « Je rends les gens fous en répétant ça, mais c’est comme ça. On espère que, le plus vite possible, il pourra revenir avec nous. Pour l’instant, il suit le protocole. »

Dans le vestiaire, en visio, avec ses coéquipiers

Son absence sur les terrains n’a pas empêché les Suns de s’imposer face aux Clippers. Mais Paul n’était pas complétement absent des débats… D’abord, il y avait son père et son frère dans les tribunes, et selon Jae Crowder, Chris envoyait des SMS à son frère pendant le match pour qu’il fasse passer des consignes !

« On l’a eu en FaceTime », raconte Devin Booker. « C’est notre leader, on s’appuie sur lui et c’est un de mes mentors. On sait qu’il est déçu et frustré de ne pas jouer ce premier match. On l’a emmené avec nous dans le vestiaire, pour qu’il soit parmi nous après le match. Il est fier de nous, prêt à revenir. On est impatient de le revoir. On voulait la gagner pour lui et on savait qu’on devait donner un peu plus que d’habitude. »



Les deux équipes étaient à égalité à l’entame du dernier quart-temps et même sans son All-Star, Phoenix a su gagner ce quart-temps donc le match.

« Il nous a clairement manqué », reconnait Jae Crowder. « Les trois dernières minutes, on aurait voulu qu’il soit avec nous. C’est comme si on le cherchait. C’est à cet instant qu’il est notre meilleure arme. Il fait le jeu pour tout le monde. »

« Je pense que ça va nous aider quand on récupérera Chris »

Mais même sans lui, Phoenix n’a pas changé ses plans, et outre la victoire, on retiendra les 31 passes décisives de l’équipe. La preuve que c’est par le collectif que les Suns l’ont emporté.

« Eh bien, c’est ce qu’on devait faire, et il n’y avait pas d’autre façon de jouer » conclut Monty Williams. « C’est ce que nous sommes, mais nous avons dû augmenter ce niveau de confiance parce que nous n’avions pas Chris. Chris est le gars qui gère le jeu, orchestre beaucoup de ce que nous faisons. Donc, quand vous enlevez ce gars du terrain, vous devez avoir beaucoup plus de confiance. Je pense que ça va nous aider quand on récupérera Chris. »