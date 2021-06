Chris Paul reste à l’isolement

Trois jours après l’annonce du placement à l’isolement de Chris Paul en raison du protocole Covid, les Suns ont publié un communiqué succinct pour expliquer que la situation n’avait pas évolué et que leur meneur de jeu n’était toujours pas autorisé à retrouver le groupe.

Vacciné complètement depuis février, Chris Paul a été testé positif, et il doit suivre le protocole très strict de la NBA avant de revenir sur les terrains, même s’il est asymptomatique. À 24 heures de la première manche face aux Clippers, il n’y a donc quasiment aucune chance qu’il soit libéré du protocole sanitaire en place, et donc en mesure de jouer, et les Suns devraient donc débuter la série sans leur leader.

En fonction de la durée de la mise à l’écart, ce n’est même pas certain qu’il puisse jouer de toute la série.