Positif au Covid-19, Chris Paul absent jusqu’à nouvel ordre !

Coup de théâtre dans la conférence Ouest puisque The Athletic révèle que Chris Paul est contraint de suivre le protocole sanitaire lié au Covid-19, et qu’il est donc absent pour une durée indéterminée ! Cette absence peut évidemment atteindre plusieurs semaines puisque le meneur des Suns a été testé positif, et c’est un immense coup dur pour les Suns déjà qualifiés pour les finales de conférence.

A moins que ce soit un faux positif, son absence est donc quasi certaine pour le début de cette finale de conférence, qui débutera le 20 ou 22 juin selon la durée de la série entre les Clippers et le Jazz. Comme l’expliquent nos confrères, la durée de sa mise à l’isolement sera raccourcie si Paul a été vacciné, et c’est le cas selon Arizona Sports, qui révèle que CP3 a reçu sa deuxième injection en février. On se souvient que cette saison, Damion Lee avait été testé positif, après avoir été vacciné, et qu’il avait été cloué au lit.

Ce qui est certain, c’est que le meneur All-Star paie un lourd tribut aux pépins en tous genres depuis des années, et il avait débuté ces playoffs avec une blessure à l’épaule face aux Lakers. Comme Kawhi Leonard est sans doute forfait pour le restant des playoffs, la voie se dégage soudain pour le Jazz…