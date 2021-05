Damion Lee, vacciné mais cloué au lit par le Covid-19

Comme Steve Clifford, Damion Lee a eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’il avait été contaminé par le Covid-19 alors même qu’il avait reçu une dose du vaccin Johnson & Johnson, une solution qui ne nécessite qu’une seule dose.

C’est la confirmation que la vaccination n’empêche pas totalement la contamination, et qu’elle a essentiellement pour but d’éviter les formes graves de la maladie. Mais à la différence de Steve Clifford, le joueur des Warriors n’est pas asymptomatique, et il fait partie des quelque 6 000 personnes aux États-Unis (sur plus de 100 millions de vaccinés) à être tombés malades malgré le vaccin.

« J’ai effectivement été testé positif au Covid il y a environ deux semaines » a-t-il expliqué avant la victoire face au Thunder. « J’avais été vacciné la deuxième quinzaine de mars, mais c’est essentiellement un cas rare d’infection. Pour l’instant, je n’ai aucun calendrier précis sur mon retour et sur le fait de rejouer. »

« Le plus important, c’est qu’il soit rétabli et qu’il se sente mieux »

Vacciné le 22 mars, Damion Lee a été testé positif le 21 avril dernier, et il n’a plus joué depuis. « J’ai des maux de tête, des frissons, des courbatures, le nez qui coule… » énumère-t-il. « J’avais l’impression de m’être fait renverser par une voiture. Et même de m’être pris deux voitures à chaque pas que je faisais. C’était douloureux, ça fait mal… J’ai eu le sentiment d’avoir un poids sur la poitrine pendant quelques jours, et c’était juste difficile de respirer. »

A priori, le plus dur est passé puisqu’il est autorisé à revenir à l’entraînement, et il était cette nuit sur le banc lors de la rencontre face au Thunder. Mais pas question de jouer pour l’instant.

« C’est surprenant » reconnaît Steve Kerr. « Je suis peiné pour lui car il réalisait une excellente saison, et ça le met dans une situation vraiment difficile. Il n’est pas capable de s’entrainer, et on verra d’un point de vue basket où il en est… Mais le plus important, c’est qu’il soit rétabli et qu’il se sente mieux. »