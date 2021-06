Furkan Korkmaz, facteur X des Sixers

Doc Rivers réclamait un impact des remplaçants lorsque ces derniers entraient en jeu et il a été entendu. Après le coup de chaud de Shake Milton au Game 2, c’est Furkan Korkmaz qui a guidé le banc des Sixers lors de cette 3e manche.

Grâce à ses 14 points (4/9 au tir dont 3/6 de loin) en 27 minutes, le Turc a pris ses responsabilités et ce coup de main a été plus que le bienvenu surtout après la sortie sur blessure de Danny Green.

« Il a été énorme » lâche Joel Embiid. « On a creusé l’écart tôt dans le match grâce à lui. Même en seconde mi-temps, à chaque fois qu’Atlanta commençait à revenir, il mettait un tir important, que ce soit avec un 3-points ou un lay-up. Il a été incroyable pour nous. »

Quand il est en forme, Korkmaz s’ajoute à la longue liste des menaces à surveiller côté Sixers. De quoi rendre l’attaque autour de Joel Embiid encore plus imprévisible et permettre à Ben Simmons de s’appuyer sur un autre shooteur. ‘Il est bon. C’est une arme. » ajoute l’Australien chez Sixers Wire. « Il a eu beaucoup de bons moments en tant que Sixer et j’adore jouer avec lui. Offensivement et même défensivement il s’est amélioré. C’est un joueur qui accepte le challenge défensif. »

Irrégulier depuis le début des playoffs

Si son talent n’est pas remis en doute, Korkmaz fait parfois preuve d’irrégularité. Descendu à 33% à 3-points sur ces playoffs avant ce Game 3 alors qu’il marquait 37,5% de ses tentatives en saison régulière, l’ailier n’a pas toujours la confiance de Doc Rivers. Bloqué à 5 minutes et 0 point lors du Game 1 contre Washington, Korkmaz avait bien réagi trois jours plus tard avec 13 unités en un quart-d’heure avant d’enchainer par une rencontre à 3 points en 9 minutes.

Rebelote face aux Hawks, avec cette belle performance qui survient après une rencontre à 0 point en 6 minutes.

Vous l’aurez compris, avec le Turc, difficile de savoir ce que ça donnera avant chaque match. « Ce soir, Furk (Korkmaz) était chaud. C’est la beauté des playoffs dans une équipe comme la nôtre. Ça peut être un gars différent chaque soir qui apporte quelque chose en plus. Vous l’avez vu en première mi-temps avec Furk qui était chaud et il a mis de gros 3-points au dernier quart » confirme Tobias Harris sur ESPN.

De quoi soulager également le principal intéressé. « Ça fait du bien. Quand tu joues bien, tout paraît fantastique, tu te sens bien et t’es en confiance. Le plus important reste de gagner des matchs et je pense avoir aidé l’équipe ce soir. C’est pourquoi je suis vraiment content. »

En espérant pour les Sixers que leur shooteur reste à ce niveau pour le reste de la série.