Doc Rivers passe son temps à réveiller son banc

Le genou de Joel Embiid inquiète sans aucun doute Doc Rivers, mais il n’est pas le seul sujet problématique du côté des Sixers. Car en effet, les performances du banc de Philadelphie restent très irrégulières.

Ce fut récurrent pendant la saison régulière, le coach n’a cessé de s’en plaindre, et le Game 2 contre les Hawks en a encore été une illustration parfaite. Car à la pause, les remplaçants d’Atlanta avaient inscrit 32 points, contre aucun de la part de ceux de Philadelphie !

« On les a bousculés un peu à la mi-temps. Vraiment », raconte Rivers à NBC Sports. « On avait aucun point du banc à la pause… On a demandé plus en défense notamment. Si les remplaçants réussissaient des stops, on aurait des espaces et on pourrait alors marquer des paniers. On ne peut pas jouer sur demi-terrain tout le temps. Ils ont fait un remarquable travail défensif pour commencer, et ensuite offensif. »

Le banc des Sixers va effectivement remporter la seconde période (26-17) face à celui des Hawks, symbolisé par le coup de chaud de Shake Milton. Le coup de gueule de Rivers a donc produit son effet.

Une question de confiance

« Il nous a demandé plus », explique George Hill. « C’est ce que font les bons coaches. Parfois il faut prendre les gars par la peau des fesses pour les pousser à bien jouer. C’est ce qu’il a fait à la pause. Ce n’était pas du joli, mais parfois, on a besoin d’entendre la vérité. Ça fait mal, mais c’est nécessaire. Les remplaçants y ont très bien répondu. »

L’idéal étant bien sûr de ne pas avoir besoin d’élever la voix pour obtenir de meilleures prestations de la part de ses joueurs. Mais cette inconstance n’entame pas la confiance de Rivers envers son banc, lui qui a pris l’habitude d’aligner quatre remplaçants en même temps.

« Peu de coaches raccourcirent totalement leur rotation sauf s’ils n’ont pas confiance en leur équipe », assure l’ancien coach des Clippers et des Celtics. « Il y a des entraîneurs qui gardent une rotation importante. J’ai regardé Phoenix l’autre soir, et ils jouent avec beaucoup de joueurs chaque soir, car ils sont à l’aise avec leur effectif. J’ai déjà connu ça, des rotations à sept ou huit joueurs. Mais là on a beaucoup de bons joueurs. »