En plein dans le mille Shake !

Déjà menés 1-0, les Sixers n’en menaient pas large lorsque les Hawks ont effacé un déficit 18 points de retard, et sont même passés en tête suite à deux lancers de Trae Young en fin de troisième quart-temps (79-80).

Philly se cherchait alors un relais pour épauler Joel Embiid au scoring. C’est à ce moment là que Shake Milton a tout changé, inscrivant un premier, puis un deuxième missile à 3-points pour inverser à nouveau la tendance en faveur des locaux à 12 minutes du terme (91-84).

Le festival s’est poursuivi en début de quatrième quart-temps avec deux nouveaux paniers à 3 points. Si bien qu’après moins de quatre minutes après le début du dernier acte, le match était plié (107-88) !

Entre facteurs X et ajustements, ces « role player » qui sortent de l’ombre pour sauver une saison sont l’essence même des playoffs, comme l’a rappelé Tobias Harris, également important avec ses 22 points.

« Ça résume vraiment ce que sont les playoffs. C’est ce dont on a besoin, en tant qu’équipe, car chaque match est important. On ne sait jamais qui va hausser son niveau de jeu et se montrer ».

L’art de se tenir toujours prêt

Le plus heureux était sans nul doute Joel Embiid, qui a reçu le soutien de Shake Milton au meilleur moment alors que les Hawks commençaient à prendre les devants. Après les premiers coups de feu de son meneur, il lui a alors lancé un « Je t’avais dit qu’il fallait que tu sois prêt ! »

« Pour une raison quelconque, j’ai senti qu’on allait avoir besoin de lui, et avant le match, je lui ai dit de se préparer », a-t-il déclaré après la rencontre. « J’aime tous ces gars, et je crois en eux tous parce que je veux tout gagner et je vais avoir besoin d’eux pour le faire. Je suis extrêmement heureux pour lui ».

Il faut dire que les joueurs sortis du banc ont énormément souffert, notamment en première mi-temps (32-0 entre le banc des Hawks et des Sixers !). L’apport de Shake Milton, auteur de 14 points en 14 minutes après n’avoir disputé qu’une minute lors du Game 1, est donc arrivé à point nommé.

« J’ai trouvé que la « second unit » avait du mal. On était à zéro point du banc à la mi-temps. J’ai parlé à Shake, et je lui ai dit que c’était une longue série, que si on se comporte bien, tout le monde aura une chance et qu’il se tienne prêt. Il s’est préparé et il a cru dans une seconde chance. Il l’a eue et nous a donné un énorme coup de pouce ».