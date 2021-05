Les remplaçants des Sixers à nouveau mis au ban

Le feuille de statistiques des Sixers, pour leur rencontre à Chicago, est remarquable. Les cinq titulaires affichent un ratio entre +17 et +29 au score lorsqu’ils étaient sur le parquet. Quatre de leurs remplaçants en revanche ont terminé la rencontre sur des ratios compris entre -13 et -17…

Un tel différentiel s’explique principalement par l’entame de quatrième quart-temps complètement ratée par les visiteurs. Alors que leur équipe a compté jusqu’à 23 points d’avance dans la période précédente, Mike Scott, Shake Milton, Dwight Howard et les autres vont s’effondrer en quelques minutes.

Avec l’activité de Javonte Green en face, le réveil à 3-points de Coby White, bien imité par Denzel Valentine, les Bulls ont passé un terrible 24-5… en à peine cinq minutes de jeu, pour revenir à seulement un point. Doc Rivers a dû prendre un premier temps-mort à 10 minutes de la fin, puis deux autres dans les trois minutes qui ont suivi !

« Je n’étais pas satisfait », affiche logiquement le coach des Sixers. « Cela fait deux soirs de suite que notre banc rentre et gâche en quelque sorte une avance. C’est quelque chose qu’on peut régler. Franchement, ils n’ont pas joué correctement. » L’ancien coach des Clippers les a trouvés « mauvais » en défense, et pas beaucoup mieux en attaque où « ils n’étaient pas beaucoup en mouvement ».

« On aurait adorer s’imposer sur une large victoire »

Le technicien, qui s’est déjà plaint de son banc plus tôt dans la saison, a ainsi dû se résoudre à renvoyer ses titulaires pour finir correctement le « money time ».

Et s’éviter ainsi une défaite embarrassante face à une équipe mal en point, privée Zach LaVine et Nikola Vucevic, et surtout de griller une cartouche dans l’optique de rafler la première place à l’Est, devant les Nets.

« Ce sont des choses qui arrivent », veut relativiser Tobias Harris, 21 points dont un paquet de tirs importants dans le final. « On aurait adoré s’imposer avec une large victoire. C’était néanmoins une opportunité pour nous de revenir, faire des stops défensifs et d’exécuter correctement en attaque. »

L’ailier des Sixers préfère ainsi se satisfaire du travail défensif accompli par son équipe ainsi que le rythme imprimé dans les cinq dernières minutes du match. « C’est important pour nous et on doit continuer à le faire parce qu’une fois en playoffs, il y aura des matches serrés où on devra répondre présent des deux côtés du terrain. »