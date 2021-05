Malgré une petite frayeur à Chicago, les Sixers décrochent une cinquième victoire de suite

Leaders de leur conférence, les Sixers n’ont pas le droit de se faire peur à Chicago. Qui plus est face à une équipe, à nouveau privée de ses deux hommes forts Zach LaVine et Nikola Vucevic, et qui a quasiment fait une croix sur le « play-in ».

Joel Embiid discret

Pendant trois quart-temps, Philadelphie va dérouler sans basket. Bien lancés par un Seth Curry très adroit dès l’entame, les visiteurs s’offrent déjà 14 points d’avance à l’issue du premier quart-temps (20-34). Ils n’ont pas besoin d’un immense Joel Embiid ce soir, car tous les autres titulaires répondent présent.

On remarque la bonne entente dans le jeu entre Danny Green et Ben Simmons. Sur le « pick-and-roll », le premier envoie au « alley-oop » le second, puis ce dernier ressort un bon ballon vers son shooteur, dans le corner. Dans le second quart-temps, c’est au tour de Tobias Harris d’ouvrir de très bons tirs à Green, toujours posté dans les coins.

Le même Harris s’offre quelques envolées au cercle, dont une claquette dunk après un raté d’Embiid. À la pause, Philadelphie est en contrôle (43-60) et va même s’offrir jusqu’à 23 points d’avance dans le quart-temps suivant, après un nouveau bon passage en adresse de Curry. Un quart-temps terminé par un tir contré de Lauri Markkanen, qui passe une soirée noire, par Matisse Thybulle, meilleur contreur de la partie avec Joel Embiid.

Coby White se réveille face au banc des Sixers

Mais les Sixers ont cette fâcheuse tendance à connaître des entames de quatrième quart-temps compliquées, à cause de leur banc. C’est à nouveau le cas ce soir. Les Bulls sont réveillés par le surprenant Javonte Green qui termine à plusieurs reprises au cercle, dont une jolie claquette dunk. Son activité est couplée à un regain d’adresse de Coby White qui aligne trois paniers primés dans la période.

Les Sixers s’endorment complétement et laissent ouvert Denzel Valentine dans le corner en transition. Chicago vient de passer un 12-0 et même un impressionnant 24-5 pour recoller au score (87-88), avec encore sept minutes à jouer. Doc Rivers n’a d’autre choix que de renvoyer ses titulaires. Un choix logiquement payant car Joel Embiid rentre enfin un « turnaround » tandis que Tobias Harris termine fort avec ses finitions près du cercle.

Après une fin de rencontre hachée, Philadelphie (44v-21d) finit par s’imposer pour une cinquième victoire de suite avant un déplacement à Houston mercredi. Les Bulls (26v-39d), qui perdent leur quatrième match de suite, se déplacent à Charlotte jeudi.