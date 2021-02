Doc Rivers déçu par son banc

Pour Doc Rivers, le tournant du match contre les Blazers a eu lieu entre la fin du troisième et du quatrième quart-temps. À l’entame de la dernière période, ses Sixers s’étaient présentés avec une courte d’avance de six points (89-95). Seulement, à peine six minutes plus tard, les Blazers avaient repris la main en passant un 19-6 (108-101).

Que s’est-il passé dans ce laps de temps ? D’un côté, Carmelo Anthony a pris feu. De l’autre, le banc des Sixers n’a pas réagi. Tobias Harris était le seul titulaire en jeu à ce moment du match, en compagnie de Dwight Howard, Furkan Korkmaz, Matisse Thybulle et Tyrese Maxey.

« On a joué avec notre banc et c’est curieux parce que même s’ils ont marqué, j’ai trouvé qu’on avait été inefficaces en attaque » constate Doc Rivers. « Je crois que notre second cinq n’a produit qu’une seule passe décisive (de Matisse Thybulle). La circulation de balle était figée. »

Pour la défense de ses hommes, Shake Milton était absent en raison d’une entorse à la cheville. Avec ses 14 points et 3 passes par match, l’intéressé est le premier détonateur offensif de l’équipe. Sans lui cette nuit, ses collègues ont tous terminé avec un ratio négatif au score, dont un -13 par le tandem Maxey – Howard.

Avec un total de 19 points inscrits, là où le seul Carmelo Anthony en a marqué 24 en face…

« Ils ne sont pas parvenus à s’organiser, c’est vraiment décevant », poursuit le coach. « On a mis en place des systèmes très simples et ils ne les ont pas exécutés. Peut-être que la pression de Portland nous a un peu déstabilisés mais je ne pense pas. Je dois regarder cette séquence pour comprendre. Je pense que leur frustration en attaque s’est répercutée en défense. »

Doc Rivers en demande plus

Simple accident de parcours ou souci plus récurrent ? Au classement des bancs les plus productifs de la ligue sur 100 possessions, celui des Sixers est situé autour de la 10e place au nombre de points inscrits et sur le ratio +/- au score. A priori, rien d’alarmant donc.

Plus tôt dans la semaine, Doc Rivers estimait pourtant que le rendement de son banc était très fluctuant. « Ce second cinq fait des progrès. Ils ne sont pas encore là où j’aimerais qu’ils soient mais on peut clairement voir que ça vient », jugeait l’entraîneur, estimant que le « road trip » actuel aura valeur de test pour ses remplaçants.

Furkan Korkmaz assurait que ce second groupe, avec certes « beaucoup de potentiel », pouvait « apporter plus » à l’équipe. Dwight Howard constatait tout de même des progrès parmi ses partenaires, avec une volonté de donner le ton en défense. De sorte que les titulaires puissent revenir en jeu après avoir vu « la défense meilleure possible ».

Chacun a visiblement conscience que les 76ers auront besoin de solides rotations pour aller loin en playoffs, en particulier lorsqu’il s’agit de faire souffler Joel Embiid. Ce qui n’a pas été le cas depuis le début de la saison.