Carmelo Anthony joue un vilain tour aux Sixers

Le match démarre sans round d’observation. Damian Lillard et Gary Trent Jr. allument les premières mèches à 3-points tandis que Joel Embiid et Ben Simmons s’imposent eux à l’intérieur, avec la faute de Covington (masqué) pour ce dernier. Portland démarre en feu avec 6/7 à 3-points dont un tir veinard qui tombe dedans pour Trent et ça fait déjà +8 (25-17).

Mais Philly répond d’un 15-3 porté par Simmons et conclu d’un énorme dunk en transition d’Embiid. Simmons en est déjà à 13 points mais Lillard fait mieux à 19 unités et Portland garde finalement un point d’avance (37-36).

Les seconds couteaux entrent en piste et si les Sixers semblent tenir le haut du pavé en début de deuxième quart-temps, grâce à un tir de Furkan Korkmaz, plus la faute, ce sont les remplaçants de Portland qui reprennent la main avec Rodney Hood et Anfernee Simons.

Les Blazers gardent un petit pécule d’avance mais Simmons pète un gros dunk et les Sixers rôdent. Embiid enfonce le clou avec 15 de ses 23 points en deuxième quart, et Korkmaz écrase aussi un dunk à une main pour un 7-0 qui ramène Philadelphie. Kanter est en sang après un coup involontaire de Covington et Portland à la traîne à la pause (63-60).

Carmelo Anthony énorme en dernier quart-temps

Philly prend rapidement +8 en début de deuxième mi-temps mais les Blazers rappliquent avec Kanter et Trent. L’opposition de styles se confirme avec les Sixers qui pilonnent à l’intérieur, Harris mettant Embiid sur orbite au alley-oop, alors que les Blazers s’accrochent au score grâce à leur adresse de loin, avec Covington et Jones en l’occurrence.

Anfernee Simons fait de même en fin de période alors que les Sixers commençaient à prendre le large derrière les pénétrations de Maxey puis Curry. Philadelphie garde l’avantage et mène de 4 points avant le dernier quart (93-89). Le duel à distance des All-Stars se poursuit avec Lillard à 26 points, 7 passes et Embiid à 29 points, 9 rebonds.

À nouveau en danger, avec ses remplaçants sur le terrain, Portland parvient à trouver les solutions. Ou plutôt, la solution, qui s’appelle Carmelo Anthony.

Le vétéran enchaîne un tir à mi-distance puis trois 3-points de suite pour recoller et passer devant ! Il y ajoutera un fadeaway et un autre tir en fin de possession, avec la planche pour 17 de ses 24 points dans la période.

Les Blazers mènent de 5 points mais Philly ne décroche pas. Joel Embiid rentre un petit tir de la ligne des lancers et Seth Curry égalise d’un 3-points après un dunk manqué de Derrick Jones Jr. et un layup raté de Damian Lillard. Carmelo Anthony provoque la faute de Tobias Harris et inscrit deux lancers alors que Robert Covington intercepte l’ultime remise en jeu de Philly. Portland s’est fait peur mais s’impose à nouveau face aux Sixers (118-114).