Melo met le feu

En légère baisse statistique entre sa saison de la résurrection l’an passé et cette saison, Carmelo Anthony n’en reste pas moins un redoutable finisseur. S’il en est à 38% aux tirs sur la saison, Melo sait encore monter en température quand arrive le temps des saigneurs…

« C’était un match qu’on voulait vraiment gagner »

La preuve ? Son pourcentage à 3-points passe de 36,8 en moyenne à 48,4% en dernier quart-temps ! Le dernier exemple en date était hier soir, face à Philadelphie. Alors à 7 points à 3/7 aux tirs, Anthony a pris feu avec un tir à mi-distance, suivi de non pas un, ni deux, mais trois tirs à 3-points consécutifs.

« Je joue mon jeu tout simplement. Je prends du plaisir et je veux saisir chacune de mes opportunités. Je n’avais pas beaucoup joué en troisième quart mais je suis resté concentré. J’ai encouragé mes coéquipiers et quand mon numéro a été appelé, j’étais prêt à tout donner. »

Avec ses 17 points en dernier quart, à 6/8 aux tirs dont 3/4 à 3-points, Anthony a pour ainsi dire été aussi offensif que les Sixers, limité à 21 points dans la période. C’est encore lui qui a en tout cas porté l’estocade avec son 2/2 aux lancers dans les dernières secondes.

« C’était un match qu’on voulait vraiment gagner. J’ai réussi à trouver mon rythme en dernier quart et ça a donné une autre étincelle et un regain d’énergie à l’équipe. C’était un match très important pour nous, face à une des meilleures équipes de l’Est. »

« On doit tenir le coup en attendant que ces gars reviennent »

Auteur de 21 points à Washington, puis 22 à Philadelphie, Anthony a encore placé deux records de saison coup sur coup avec son match à 23 points l’autre soir face à Orlando et donc hier soir à 24 unités pour une nouvelle victoire contre les Sixers. Cette montée en puissance de Melo en février correspond en tout cas à un moment fort de la saison des Blazers.

« On travaille, tout simplement. On croit les uns en les autres, peu importe qui est sur le terrain. On doit être prêt et être performant sur le terrain chaque soir. C’est ce sur quoi on travaille pour être plus constant, on veut apporter l’énergie nécessaire à chaque match. Une victoire comme ça peut nous donner un autre type de confiance, de dynamique mais ça ne voudra rien dire si on revient demain soir et qu’on ne gagne pas. »

Encore privé de Jusuf Nurkic, CJ McCollum et Zach Collins, tous trois présents au Moda Center, les Blazers parviennent donc à tenir le choc avec l’enchaînement des matchs. Avec 5 succès en 7 matchs, Portland aura une nouvelle occasion de surfer sur sa belle dynamique en recevant Cleveland dès ce soir.

« C’est très frustrant, on a l’impression que Portland est maudit d’une certaine manière. Mais bon, il faut leur laisser du temps, ils vont revenir » conclut Melo à propos des absents. « Ils seront là à temps. On doit tenir le coup en attendant que ces gars reviennent en forme. Ça va aller. On doit prendre les choses match après match et continuer à être de plus en plus constant. »