Les Sixers perdent Danny Green

Si les Sixers ont fait le travail grâce à un très bon Joel Embiid lors de ce Game 3, Doc Rivers doit composer avec la blessure de Danny Green touché au mollet.

Sur une action anodine où il contestait un shoot de Bogdan Bogdanovic, le triple champion NBA a ressenti une douleur au mollet droit. Directement parti au vestiaire après seulement 4 minutes de jeu, Green est revenu soutenir ses coéquipiers sur le banc muni d’une botte de protection.

Un coup dur pour la formation des Sixers puisque le shooteur tournait à plus de 40% à 3-points en saison régulière et à 38% en playoffs. Egalement chargé de défendre sur Trae Young, il faisait partie des joueurs missionnés pour ralentir le meneur des Hawks en compagnie de Ben Simmons et Matisse Thybulle.

Quid de l’avenir de Danny Green sur cette série ? Avec un Game 4 qui arrive dès lundi, les chances de le voir en tenue sont minces, et on en saura plus après l’IRM prévu ce samedi. Interrogé sur ESPN au sujet de son joueur, Doc Rivers ne se fait guère d’illusions. « Je n’ai aucune idée. C’est une blessure au mollet. En tant que diplômé de médecine, je dirai que les blessures de ce genre ne sont pas bonnes…Je n’exclus pas le fait qu’il puisse jouer mais j’en doute. »

Coéquipier modèle, Green jouera son rôle à fond comme l’explique Tobias Harris pour Sixers Wire. « Il sera toujours de bonne humeur. C’est Danny. On lui souhaite le meilleur et qu’il puisse aller mieux avec des soins et du repos. »