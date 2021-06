Le MVP de la nuit | Joel Embiid reste un casse-tête pour les Hawks

Devin Booker et Chris Paul auraient fait de beaux MVP pour leur prestation face aux Nuggets, mais on a choisi Joel Embiid, une fois de plus dominateur face aux Hawks. Après avoir affolé les compteurs dans les deux premières manches, le Camerounais était attendu dans la peinture.

Résultat, seulement 14 tirs tentés, mais à l’arrivée, la punition est la même pour Atlanta : 27 points, 9 rebonds, 8 passes, 3 contres, 1 interception et 1 seule balle perdue. Le tout en 34 minutes, et malgré des pépins de partout : genou, cheville et dos !

« La douleur sera toujours là. Il faut juste la gérer »

« C’est OK. Je suis debout, je marche et j’ai fini le match » a répondu Embiid en conférence de presse. « Je vais continuer de me relever et de me battre. C’est ce que je fais depuis que joue au basket. Quoi qu’il se passe : se relever et continuer. »

Il n’empêche qu’on l’a vu grimacer, et on a bien vu sa cheville se tordre sur le pied de Clint Capela dans le 3e quart-temps… « Jouer avec un ménisque déchiré n’est pas facile. La douleur sera toujours là. Il faut juste la gérer. Ce soir, je me tords la cheville, je tombe sur le dos… C’est dur, mais c’est les playoffs, je ne peux pas me plaindre. Je suis là pour jouer. Comme je l’ai déjà dit, quoi qu’il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même. Même si je suis blessé, j’ai encore un boulot à faire. C’est pour ça qu’on me paie, et je vaux gagner le titre. »

Dans la performance de cette nuit, le plus intéressant a été de répondre aux prises à deux et à trois des Hawks poste bas, mais aussi à 45°. Clairement, Embiid était pris dans la tenaille cette nuit, et Doc Rivers a donc changé de tactique : il a placé Ben Simmons en bas, et placé Embiid plus haut pour lui permettre de jouer face au panier, mais aussi de jouer le pick-and-roll.

« Ma manière de voir le terrain est complètement différente par rapport aux années précédentes »

Et ça a parfaitement fonctionné avec des alley oop d’école face à des Hawks bien naïfs. « Cela a été de pire en pire pour nous » reconnaissait Nate McMillan. « Ils ont laissé passer le moment critique, et ensuite Embiid et Simmons ont fait la différence sur leurs écrans pour se retrouver dans notre raquette. On doit être meilleurs dans les rotations, et nos arrières doivent mieux contourner les écrans. »

Les huit passes d’Embiid sont le signe qu’il a parfaitement lu la défense, mais aussi que ses coéquipiers étaient servis dans les meilleures conditions pour marquer. C’est le meilleur moyen pour relâcher la pression défensive sur lui.

« Le chemin est encore long mais j’ai le sentiment que je maitrise mieux les choses cette année » conclut Embiid. « Ma manière de voir le terrain est complètement différente par rapport aux années précédentes. J’essaie simplement de faire la meilleure action possible. Même quand je dois trouver un shoot par moi-même, il y a tellement de manières de le faire. »