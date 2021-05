Utah perturbé par l’imbroglio autour de Donovan Mitchell

Difficile de faire pire début de playoffs pour Utah. Battu à domicile par les Grizzlies, Quin Snyder et ses hommes doivent aussi gérer l’imbroglio Donovan Mitchell, qui avait annoncé son retour pour le match, après trois jours d’entraînement… avant finalement d’être laissé de côté par le staff médical du club.

« Ils ont discuté avec Donovan après ses commentaires sur son état et je pense que ça montre juste le compétiteur qu’il est, et à quel point il voulait être sur le terrain », détaillait un peu le coach. « Mais parce qu’il s’agit d’un processus médical, je ne veux pas rentrer dans les détails. »

Les médecins de Salt Lake City ne semblaient ainsi pas à l’aise avec l’idée de relancer Donovan Mitchell, touché à la cheville depuis plus de cinq semaines, alors qu’il n’est pas à 100%. Mais son absence de dernière minute a surpris tout le monde, Rudy Gobert et ses coéquipiers s’attendant clairement à le retrouver à leurs côtés.

« C’était une grosse surprise », concède le pivot. « Je ne sais pas… Je préfère rester en dehors de tout ça parce que ça va juste me faire mal à la tête. Quand on se réveille de la sieste, qu’on est prêt pour le match et qu’on découvre que la star de son équipe ne va pas jouer, ça perturbe forcément un peu. »

Même perplexité chez Bojan Bogdanovic.

« Bien sûr qu’il nous a manqué, surtout en playoffs. On sait tous à quel point il est bon. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, honnêtement, sur le choix entre lui et le staff médical de l’écarter. Il faut lui demander. »

Pour l’instant, Donovan Mitchell n’a pas pu donner sa version de l’histoire. « Désolé à tout le monde. J’aimerais pouvoir en dire plus, je serai bientôt sur le terrain » a-t-il simplement écrit sur Twitter.