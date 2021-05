Sur sa lancée, Memphis s’en va gagner à Utah !

Privé au dernier moment de Donovan Mitchell, le Jazz joue pourtant sa partition à la quasi-perfection dès l’entame de la rencontre. Le duel Jonas Valanciunas-Rudy Gobert fait déjà des étincelles, et Joe Ingles n’est pas en reste en se chauffant déjà avec Dillon Brooks, qui le colle d’un peu trop près. Le Jazz perd un peu trop de ballons, et les Grizzlies en profitent pour scorer facilement en transition.

Portée par un grand Kyle Anderson, la défense de Memphis est très solide mais aussi très mobile, et pour l’instant, il n’y a pas de tirs faciles. Gobert colle une bâche énorme à Morant et les seconds couteaux Jordan Clarkson et George Niang apportent du jus en sortie de banc. Après douze minutes de jeu, le Jazz est en tête (24-17).

Dillon Brooks est une teigne

Les Grizzlies sont dans le dur au point de manquer 14 tirs de loin à cheval sur les deux quart-temps, et Gobert poursuit son chantier dans la peinture. Mike Conley prend le contrôle du jeu de son équipe par ses passes et les points, et le meneur gaucher est en feu face à son ancienne équipe (29-17). En face, Brooks commence à artiller de loin, et l’arrière-ailier canadien confirme qu’il est l’un des meilleurs « two-way player » actuels . L’intensité monte encore d’un cran, et les esprits s’échauffent entre Brooks et Conley. Le rythme de jeu élevé favorise Memphis, et les hommes de Taylor Jenkins gagnent en confiance. A la pause, ils sont devant dans une rencontre où chaque panier est ultra-important (49-43).

Memphis garde la même intensité en cette entame de seconde période, et Brooks poursuit sur sa lancée. Les contacts sont de plus en plus durs, et Brooks se chauffe avec le public local, qui lui rend plutôt bien. Utah doit hausser son niveau de jeu mais Conley, puis Gobert prennent leur quatrième faute, et le duo rejoint le banc sans oublier de râler avec le corps arbitral. Memphis en tire profit sans attendre, et ce diable de Brooks reprend la main sur l’attaque des siens, tandis qu’Anderson continue de faire très mal par ses interceptions.

Gobert sort pour six fautes

Parfait complément de Morant, Brooks est en pleine confiance, et il marque de près comme de loin. Après les trois quarts de la rencontre, les Grizzlies ont encore accru leur avance (83-74). A l’image de Clarkson qui n’en met pas une de loin, Utah a perdu son basket, alors qu’en face, Jaren Jackson Jr et Tyus Jones sont précieux dans un collectif bien huilé et l’écart atteint les 17 points (94-77) !

Mais voilà que Bojan Bogdanovic retrouve des couleurs après une première période difficile ! Le Croate porte les siens en attaque (29 points) pour lancer un comeback de folie. Gobert tente de fermer la peinture à double tour, mais il prend sa sixième faute à 4 minutes du terme ! La tâche se complique pour les joueurs de Salt Lake City, d’autant que Morant est intenable dans le « money time ».

Malgré un festival de lancers-francs de Bogdanovic, les Grizzlies tiennent le coup, et c’est Brooks qui redonnent de l’air aux siens (112-109). La dernière possession est pour le Jazz mais Bogdanovic manque le tir de l’égalisation. Vainqueurs des Spurs et des Warriors la semaine dernière, les Grizzlies s’imposent d’entrée à Salt Lake City (112-109). Ils n’avaient jamais battu le Jazz cette saison, et les voilà désormais avec l’avantage du terrain.