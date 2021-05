Pour le MVP, Damian Lillard préfère Nikola Jokic à Stephen Curry

Pour Damian Lillard, ce sera Joel Embiid ou Nikola Jokic. Alors que les finalistes pour le titre de MVP viennent d’être dévoilés, le meneur des Blazers penche clairement en faveur des deux intérieurs. Et en particulier pour le pivot des Nuggets.

Son raisonnement est simple : Joel Embiid a encore manqué une vingtaine de matches, là où le Serbe n’en a pas raté un seul. Aussi, le meneur des Blazers rappelle que Jamal Murray et Will Barton ont rejoint l’infirmerie mais que les Nuggets restent en haut de l’affiche grâce à leur leader.

Quid du troisième candidat alors, Stephen Curry ? Qu’il soit dans la conversation est une évidence pour lui. Toutefois, Damian Lillard ne voit pas son homologue remporter un troisième trophée. Le joueur des Blazers se demande même comment son nom peut apparaître lorsqu’il repense à son propre traitement, la saison passée.

« À la 8e place, je ne vois pas comment ça peut marcher », note, pour The Athletic, Damian Lillard, dont l’équipe occupait cette même position à l’issue de la saison 2020. « L’année dernière, des gens comme Stephen A. (Smith) disaient : ‘J’adore ce que fait Dame mais il ne peut pas être MVP parce qu’ils sont 8e’. Mais l’année dernière, je tournais à 30 points et 8 passes à 46% aux tirs, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs. »

Des stats finalement pas si éloignées de la ligne actuelle de Curry… « Et maintenant, c’est comme si c’était bon. C’est ainsi que je vois les choses. Il est clairement dans le débat. C’est impossible qu’il n’y soit pas. »

Damian Lillard, lui, ne l’était pas vraiment la saison passée. À l’issue d’une saison compliquée avec les Blazers, qui avaient également dû passer par le « play-in » pour arracher les playoffs, le meneur avait terminé 8e du vote, derrière Chris Paul par exemple. Et très, très loin de Giannis Antetokounmpo et LeBron James.

Mais le contexte d’une saison à l’autre change. Stephen Curry a évidemment marqué les esprits avec son mois d’avril de folie. Sans ces dernières semaines, qui ont coïncidé avec le redressement du bilan des Warriors, il n’aurait vraisemblablement pas été cité parmi les finalistes.