LA NBA dévoile les noms des finalistes pour les trophées : Stephen Curry en lice pour être MVP !

La NBA a dévoilé les noms des différents finalistes pour les différents trophées individuels de fin de saison, et pour le trophée de MVP, Stephen Curry sera l’arbitre du duel tant attendu entre Nikola Jokic et Joel Embiid ! Le meneur des Warriors a réalisé une deuxième partie de saison époustouflante, et les blessures de James Harden et de LeBron James les excluent logiquement de cette course au MVP.

A noter qu’aucun pivot n’a remporté le trophée depuis Shaquille O’Neal en 2000, et Embiid ou Jokic pourrait donc créer l’événement.

Tom Thibodeau, 10 ans après ?

Pour le reste aucune surprise avec le trio Gobert-Simmons-Green pour le trophée de « Defensive Player Of The Year » ou encore le trio Ball-Edwards-Haliburton pour celui de « Rookie Of The Year ». L’info principale, c’est que pour la récompense de « Coach Of The Year », les votants ont sélectionné Monty Williams, Quin Snyder et Tom Thibodeau, qui pourrait remporter le trophée 10 ans après son premier sacre avec les Bulls, en 2011. Pas de Mike Malone ou de Doc Rivers dans ce trio.

Pour le Most Improved Player, Julius Randle sera en concurrence avec Michael Porter Jr et Jerami Grant. Enfin, pour le Sixth Man Award, le grand favori Jordan Clarkson devra se méfier de son coéquipier Joe Ingles et de Derrick Rose.

LES FINALISTES POUR LES TROPHEES DE LA SAISON 2020/21

MVP : Joel Embiid, Nikola Jokic et Stephen Curry

Rookie Of The Year : LaMelo Ball, Anthony Edwards et Tyrese Haliburton

Coach Of The Year : Monty Williams, Quin Snyder et Tom Thibodeau

Most Improved Player : Julius Randle, Michael Porter Jr et Jerami Grant

Sixth Man Award : Jordan Clarkson, Joe Ingles et Derrick Rose.

Defensive Player Of The Year : Rudy Gobert, Ben Simmons et Draymond Green