Stats & Highlights | Miami et Atlanta continuent leur bataille à distance, Memphis s’effondre

Les Hawks ont battu les Bulls et sont ainsi sûr au moins de participer au « play-in » quand le Heat a disposé des Cavaliers. Il y a une véritable bataille à trois à l’Est pour la 5e, 6e et 7e place entre Atlanta, Boston et Miami puisque les trois franchises se tiennent en moins d’une victoire d’écart.

En s’inclinant contre Orlando, quasiment au buzzer, alors que la victoire leur tendait les bras, les Grizzlies offrent un boulevard à Portland pour la 7e place et restent en danger, avec les Warriors et les Spurs qui poussent derrière. Clairement une défaite qui fait mal.

Atlanta – Chicago : 108-97

Déjà en peine depuis quelques semaines, les Bulls allaient-ils résister sans Zach LaVine et Nikola Vucevic ? Pendant une mi-temps, ils ont même fait mieux puisque, après un 26-12 et face à une équipe d’Atlanta qui perd beaucoup de ballons, Chicago mène 63-54 à la pause.

Sauf que les Hawks réagissent au retour des vestiaires, en passant rapidement un 13-0. Ils ont pris le contrôle et malgré leur maladresse, ainsi que les efforts de Thaddeus Young, ils ne lâchent plus. En dernier acte, Danilo Gallinari et Trae Young enfoncent le clou. Les espoirs de « play-in » pour Chicago continuent de s’éloigner…

Hawks / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Collins 31 5/10 2/5 1/1 2 8 10 1 3 4 3 1 13 21 T. Snell 21 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 2 2 1 0 3 4 C. Capela 30 8/9 0/0 4/9 2 9 11 0 3 0 0 2 20 27 T. Young 36 9/14 4/8 11/12 0 3 3 7 2 2 4 0 33 35 B. Bogdanovic 36 6/15 3/9 0/0 1 5 6 5 3 1 1 1 15 18 D. Gallinari 22 3/6 1/4 2/2 0 5 5 1 2 1 1 0 9 12 O. Okongwu 14 2/2 0/0 0/0 1 2 3 0 3 0 1 0 4 6 S. Hill 13 0/3 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 L. Williams 13 1/4 1/1 2/2 0 2 2 3 0 0 2 0 5 5 K. Huerter 26 2/9 2/5 0/0 0 3 3 1 3 1 1 1 6 4 Total 37/74 14/36 20/26 6 38 44 19 21 11 14 5 108 Bulls / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Young 33 10/12 0/0 0/0 3 4 7 9 4 2 2 0 20 34 P. Williams 33 7/13 2/2 3/4 0 2 2 1 1 1 0 0 19 16 G. Temple 28 2/6 0/4 1/2 0 1 1 4 4 2 1 0 5 6 D. Theis 29 3/8 0/3 1/2 2 5 7 0 0 3 1 0 7 10 C. White 34 5/16 1/6 1/2 0 4 4 3 5 1 4 0 12 4 A. Aminu 12 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 2 L. Markkanen 23 3/10 1/4 0/0 2 9 11 1 1 1 1 0 7 12 R. Arcidiacono 16 2/4 1/1 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 T. Satoransky 17 4/6 0/1 4/5 0 2 2 1 3 0 1 0 12 11 D. Valentine 16 4/9 1/3 0/0 1 1 2 3 3 0 1 0 9 8 Total 40/85 6/24 11/17 8 31 39 22 22 11 13 0 97

Cleveland – Miami : 107-124

Le Heat suit le rythme des Celtics et des Hawks. Un peu bousculé en première mi-temps, mené de 11 points, face à un Kevin Love agressif avec 16 points en première période alors qu’il sortait d’un match sans aucun shoot tenté, Miami a mis presque 20 minutes pour dominer les Cavaliers.

Puis en troisième quart-temps, les Floridiens commencent avec un 19-8 porté par trois shoots primés de Duncan Robinson. Cleveland se retrouve dans les cordes et Miami peut tranquillement voler vers la victoire et suivre le rythme d’Atlanta et Boston.

Cavaliers / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 29 9/14 7/10 0/0 0 6 6 3 2 0 3 0 25 26 C. Osman 38 6/13 2/7 1/1 2 5 7 11 0 1 5 0 15 22 I. Okoro 29 3/6 0/1 5/6 0 3 3 1 5 0 1 0 11 10 J. Allen 36 2/3 0/0 2/2 3 11 14 2 1 0 3 1 6 19 C. Sexton 39 8/20 4/6 5/8 3 1 4 8 3 2 2 1 25 23 D. Wade 30 6/10 6/10 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 18 17 M. Kabengele 12 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 D. Dotson 16 2/5 1/4 0/0 0 2 2 2 1 0 1 0 5 5 B. Thomas 11 1/2 0/1 0/0 1 0 1 2 2 0 3 1 2 2 Total 37/74 20/40 13/17 9 30 39 30 17 3 18 4 107 Heat / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Ariza 24 7/10 2/5 2/2 1 1 2 2 1 1 2 1 18 19 J. Butler 30 4/10 0/2 7/8 1 3 4 4 0 2 1 0 15 17 B. Adebayo 33 6/13 0/0 1/2 2 8 10 6 2 4 0 0 13 25 K. Nunn 36 9/14 4/6 0/0 1 1 2 4 3 2 2 0 22 23 D. Robinson 21 7/10 6/9 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 20 18 P. Achiuwa 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Iguodala 23 2/4 2/2 2/2 1 4 5 3 2 1 0 0 8 15 K. Okpala 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Dedmon 13 1/3 0/0 0/0 2 2 4 1 1 0 0 0 2 5 G. Dragic 29 4/10 1/3 0/0 1 4 5 7 2 0 3 0 9 12 G. Vincent 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 M. Strus 26 7/13 3/9 0/1 1 3 4 2 1 2 0 0 17 18 Total 47/87 18/36 12/15 10 27 37 30 16 12 8 1 124

Orlando – Memphis : 112-111

Pour la dixième fois de la saison, les Grizzlies ont gâché une avance de plus de dix points pour finalement s’incliner… Memphis avait pourtant les deux mains ou presque sur la partie, mais en dernier quart-temps, le Magic enfile les paniers de loin pour revenir.

Dillon Brooks pense avoir fait le plus dur en donnant deux points d’avance (111-109) à sept secondes du terme. Mais Cole Anthony (15 points en dernier acte) adore les moments chauds et marque un 3-pts très difficile, quasiment au buzzer. Memphis est K.O.