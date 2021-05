Les Warriors retrouvent le sourire à Houston

Il y a quelques années, lorsque les Warriors étaient au sommet de leur art, le 3e quart-temps était le moment où Stephen Curry et ses coéquipiers faisaient plier leurs adversaires avec des « runs » incroyables qui mêlaient adresse, vitesse, mouvement et défense. Cette nuit, c’est justement dans le 3e quart-temps que les Warriors ont la différence pour finalement passer une soirée tranquille.

Pourtant, ça avait plutôt mal débuté. La faute à Christian Wood, adroit à 3-points, et Kelly Olynyk, toujours précieux quand il s’agit de ramasser des miettes et d’inscrire des paniers à l’arrache. Après son match à 50 points, Kevin Porter Jr. redescend sur terre, enrhumé par les feintes de corps et de shoot de Stephen Curry. Mais le gamin répond à 3-points pour donner 11 points d’avance (49-38), tandis que Armoni Brooks boucle la mi-temps sur un 3-points au buzzer dans le corner (55-49).

Un 24-0 et c’est bouclé

C’est ensuite que ça va se gâter pour Houston… Il y a quelques jours, les Warriors s’étaient mangés un 28-0 face aux Mavericks. Cette fois, c’est eux qui donnent la leçon.

Andrew Wiggins se lâche en attaque, Stephen Curry lui emboîte le pas, et ça donne un… 24-0 ! De 59-53 en faveur de Houston, le score passe à 77-59 pour les Warriors. En cinq minutes, Golden State a tué le match.

Stephen Silas reprend un temps-mort pour stopper l’hémorragie. Et ça marche puisque Christian Wood, sur un alley-oop, relance la machine côté Houston. Le problème, c’est que Staphen Curry à la main en feu, et il inscrit 24 points dans le 3e quart-temps ! À l’entame du dernier quart-temps, Steve Kerr sort le duo Curry-Green, et Kevon Looney se charge de faire passer l’écart au-dessus des 20 points.

Les Rockets passent en zone pour tenter un truc, mais les Warriors sont dans un grand soir à 3-points, et Andrew Wiggins continue son festival de loin. Jordan Poole se fait aussi plaisir de loin, ou sur un « spin move » en contre-attaque. À l’arrivée, Golden State s’impose 113-87, et les Warriors retrouvent l’équilibre (32v-32d).