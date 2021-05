Avec un grand Nikola Jokic, Denver fait tomber les Clippers du podium

À un partout dans leur série cette saison, les Nuggets et les Clippers se retrouvaient pour savoir quelle équipe prendrait le « tie breaker » dans leur confrontation, mais aussi pour savoir qui serait 3e de la conférence Ouest ce dimanche. Kawhi Leonard est de retour pour Los Angeles et il se met en lumière dès la première action sur un alley oop. Les Clippers prennent le meilleur départ avec Ivica Zubac qui dunke et Marcus Morris qui se chauffe le poignet à mi-distance.

Ça fait 18-7 en faveur des locaux après un 3-points de Reggie Jackson. Mais Michael Porter Jr. et Facundo Campazzo répliquent derrière l’arc et l’écart s’est volatilisé. Après leur 7/7 aux tirs pour démarrer, les Clippers font un 0/7… MPJ et PG se neutralisent à 10 points chacun et les deux équipes sont dans un mouchoir de poche après le premier quart, avec un léger avantage pour LA (28-27).

Denver prend son premier avantage du match en début de deuxième quart, avec l’apport de ses vétérans des raquettes, Paul Millsap et JaMychal Green. Millsap commence par un 3/3 dès son entrée en jeu tandis que Green s’impose au rebond offensif et marque malgré la faute de Leonard. Rajon Rondo remet les Clippers sur la bonne voie avec 5 points rapides mais Jokic lance Gordon au alley oop.

Jokic donne une leçon à Zubac

À part Rondo et Leonard, les Clippers déchirent aux tirs en deuxième quart-temps, à 1/12. Les Nuggets prennent logiquement le contrôle du match avec Jokic qui déborde Zubac pour un gros dunk à deux mains. PJ Dozier est également bon pour Denver avec 9 points à la pause. Les Nuggets mènent de cinq points à la mi-temps (52-47).

Jokic donne à nouveau le ton dès le retour des vestiaires. Il s’impose près du cercle, puis à 3-points, à nouveau face à Zubac qui ne peut rien faire face à un tir à reculons, après une volte en plus… sans oublier un dunk après avoir feinté tout le monde ! Austin Rivers envoie Porter Jr. en profondeur pour le dunk à une main.

Si Leonard et George rentrent à 3-points, les Clippers restent en retrait, la faute à Jokic qui ne ralentit pas la cadence. Avec 18 points en 3e quart, le pivot serbe s’amuse et prend Cousins en vitesse pour filer au layup. Cousins apporte néanmoins 6 points en moins de 2 minutes et permet aux Clippers, avec George, de ne pas sombrer (83-73).

Les papys Rondo et Cousins font de la résistance

Nicolas Batum vient bâcher Austin Rivers en début de dernier quart, et Rajon Rondo rentre à nouveau avec de bonnes intentions offensives, mais ce sont bien les Nuggets qui gardent le cap. Michael Porter Jr. envoie un nouveau missile de très loin, puis un autre plein axe. Si les papys Rondo et Cousins font de la résistance, dont un alley-oop, la jeunesse des Nuggets commence à faire la différence définitivement.

MPJ ne rate rien en dernier quart, avec 10 points à 4/4 aux tirs. PJ Dozier fait de même à 2/2 et Denver reprend +10 à 3 minutes de la fin. Cousins et Rondo se lancent dans un ultime rush mais Facundo Campazzo rentre le 3-points qui scelle la victoire des Nuggets (110-104).

Nikola Jokic (30 points, 14 rebonds, 7 passes) aura encore été digne d’un MVP, bien soutenu par ses jeunes lieutenants Porter (25 points) et Dozier (16 points). Les Nuggets enchaînent un cinquième succès de rang, leur neuvième sur les dix derniers matchs, et ils s’emparent de la 3e place de la conférence Ouest !