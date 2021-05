Triste record NBA pour le Thunder à domicile : -57 face aux Pacers !

Les records sont faits pour être battus, et le Thunder se serait bien passé de celui-ci. Même si les coéquipiers de Théo Maledon ont fait une croix sur la fin de saison, et qu’ils venaient de subir 14 revers de rang, ils ne s’imaginaient sans doute pas entrer dans l’histoire ce samedi soir. Surtout face aux Pacers qui restaient sur deux défaites.

Mais voilà, Domantas Sabonis était de retour, et le Lituanien a marché sur la raquette du Thunder, avec un triple-double à la fin de la première mi-temps, pour finir à 26 points, 19 rebonds et 14 passes décisives en 30 minutes. À la pause justement, Indiana menait déjà de 46 points (82-36), et l’écart va grimper jusqu’à… 67 points !!! C’est tout simplement la plus grosse avance en cours de match depuis 25 ans.

Finalement, Indiana va s’imposer de 57 points avec un record de franchise aux points (152) et bien sûr un record de la plus large victoire. Pour le Thunder, c’est aussi un record de franchise mais aussi NBA puisque jamais une franchise ne s’était inclinée de 57 points dans sa salle. L’ancien record était détenu par les Bulls et les Rockets, battus de 56 points dans leur salle, respectivement par les Celtics en 2018, et par les Sonics en 1986.

« C’est gênant… et je ne vais pas essayer d’esquiver » a réagi Mark Daigneault, le coach d’OKC. « On a la chance de jouer au basket… L’adversité teste le liant d’une équipe. Cela teste tout. Cela vous écrase. Cela montre qui vous êtes. C’est un uppercut et c’est démoralisant. »

Mais pas le temps de gamberger et de rester prostré au sol puisque ce soir, le Thunder défie les Suns ! « Après le match, j’ai dit aux gars de se relâcher, de se remettre à zéro sur le plan mental, émotionnel et physique pour demain matin. Il s’agit de tourner la page, tout en faisant en sorte que les gars restent soudés. Il faut passer à autre chose, au match suivant, et on va jeter à la poubelle ce dernier match. »