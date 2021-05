Miles Bridges et Terry Rozier repoussent les Pistons

Titulaire, Sekou Doumbouya ouvre son compteur points sur la première action de la rencontre, imité juste derrière par Killian Hayes. Les deux équipes jouent de manière débridée, et LaMelo Ball, qui effectue son retour ce soir après 21 matches d’absence, apporte déjà du punch à sa formation (11-8). Les visiteurs ont une rotation courte (8 absents ce soir !) et Isaiah Stewart prend sa seconde faute, pour rejoindre directement le banc, au grand désarroi de Dwayne Casey.

Saddiq Bey commence à ajuster la mire, et répond à Miles Bridges qui montre les muscles dans la peinture. Les deux formations défendent plutôt pas mal, et à Detroit, Frank Jackson confirme qu’il est devenu le « go-to-guy » en sortie de banc. Mais la richesse de l’effectif des Hornets fait la différence après douze minutes (26-18).

LaMelo Ball reprend ses bonnes habitudes

À propos de « joker » en sortie de banc, revoilà Malik Monk et il plante deux 3-points de suite pour répondre à Isaiah Stewart (40-34). Bridges est très solide des deux côtés du parquet, et les hommes de James Borrego passent la vitesse supérieure. Pour son retour, Ball noircit la feuille comme à son habitude, et la défense de Motor City explose.

Killian Hayes est dans le dur, dominé par LaMelo Ball, qui insiste sur le meneur tricolore depuis de longues minutes. Miles Bridges poursuit son récital en attaque (18 points) et fait plaisir aux fans en claquant deux gros dunks sur jeu posé. Jackson est le seul Piston qui offre de la résistance, et c’est bien sûr trop insuffisant. Charlotte rejoint les vestiaires avec une avance intéressante (58-42).

Bridges-Rozier, duo piquant

Sekou Doumbouya va chercher le cercle dès l’entame de la seconde période, mais l’ancien Limougeaud prend un contre énorme de Bridges. Pour rajouter à la galère des Pistons, Stewart prend sa quatrième faute après un coude trop haut sur Bismack Biyombo, et il retrouve… le banc.

Sans forcer, les Hornets maintiennent leur avance (71-56). Killian Hayes plante de loin, et comme Charlotte relâche le pied de l’accélérateur, les Pistons se rapprochent. Certes, Bismack Biyombo invite tout le monde à sa « block party » (4 contres déjà !) mais les Pistons sont revenus sous la barre des 10 points d’écart (79-70).

James Borrego demande un temps-mort pour souffler dans les bronches des siens, et l’effet est immédiat. Malik Monk punit de loin, et Biyombo remet une crêpe à Stewart. À six minutes de la fin, les Pistons recommencent à lâcher prise et les Hornets se détachent à nouveau (96-80).

Brad Wanamaker est précieux pour calmer ses coéquipiers, tandis que Terry Rozier sanctionne de loin. Charlotte est dans la gestion et pousse les possessions au maximum à la fois pour travailler, et faire défiler le chrono. Le duo Rozier-Bridges confirme son emprise sur le match, et Charlotte s’impose (107-94).