Dorian Finney-Smith arbitre un duel de folie entre Luka Doncic et Russell Westbrook ! Luka Doncic (31 points, 12 rebonds et 20 passes !) a fait confiance à son ailier (22 points) pour rentrer le tir de la gagne (125-124) à l’issue d’un duel serré et plaisant. Passé tout près d’un nouveau triple-double, Russell Westbrook a planté 42 points.