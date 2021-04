Stats & Highlights | Trop facile pour les favoris

Pas de suspense pour cette soirée de samedi, ni de scénario dingue comme en NCAA, bien au contraire. Dallas, Utah et Miami ont fait preuve d’une autorité sans faille pour l’emporter et ne jamais laisser espérer leur adversaire.

Les Mavericks et le Heat ont été aidés par la faiblesse offensive des Wizards et des Cavaliers quand le Jazz a tout écrasé avec ses paniers à 3-pts (record NBA sur une mi-temps), face à une équipe d’Orlando débordée de partout.

Washington – Dallas : 87-109

L’absence de Bradley Beal commence à se voir et à se faire lourdement sentir chez les Wizards. Pour la deuxième fois de suite, les joueurs de Washington peinent à marquer des points et sont très maladroits à 3-pts (5/25). Dès le premier quart-temps, avec seulement 19 points marqués, Russell Westbrook et compagnie affichent leurs limites.

Pour les Mavericks de Luka Doncic, même si Kristaps Porzingis est ménagé, c’est alors trop facile. Les Texans ont mis presque 20 minutes pour prendre les commandes de la partie, avant ensuite de dérouler collectivement : 26 points pour Luka Doncic, 19 pour Jalen Brunson, 16 pour Tim Hardaway Jr. ou encore 15 unités pour le géant Boban Marjanovic. Une soirée tranquille pour Dallas.

Wizards / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Bertans 20 4/9 3/8 0/0 0 2 2 1 3 0 1 0 11 8 G. Mathews 19 0/4 0/4 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -4 D. Avdija 39 4/11 0/4 1/1 1 7 8 1 3 0 0 0 9 11 A. Len 13 0/2 0/0 0/0 2 3 5 1 2 1 1 2 0 6 R. Westbrook 37 11/24 0/3 4/6 2 12 14 5 2 1 4 0 26 27 A. Gill 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 C. Hutchison 20 0/5 0/0 0/0 1 4 5 0 2 1 3 0 0 -2 R. Lopez 32 8/9 0/0 2/2 1 4 5 0 1 1 3 1 18 21 I. Smith 23 1/6 1/1 2/2 0 2 2 2 4 0 1 0 5 3 R. Neto 32 7/15 1/4 1/2 2 2 4 2 1 0 1 0 16 12 C. Winston 3 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Total 35/86 5/25 12/15 9 35 44 12 21 4 14 3 87 Mavericks / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval N. Melli 28 4/4 1/1 1/1 2 6 8 3 2 0 0 0 10 21 D. Finney-Smith 37 4/8 3/6 0/0 1 3 4 2 1 1 0 1 11 15 T. Hardaway Jr. 31 6/19 3/7 1/1 0 4 4 0 0 1 1 0 16 7 B. Marjanovic 24 5/11 0/1 5/6 4 8 12 0 3 0 0 1 15 21 L. Doncic 32 12/24 1/8 1/4 1 7 8 6 3 1 4 1 26 23 D. Powell 24 1/5 1/1 2/2 4 3 7 2 4 0 0 1 5 11 T. Burke 10 1/4 0/1 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -1 J. Brunson 30 6/12 1/4 6/6 0 0 0 3 6 2 2 0 19 16 T. Bey 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N. Hinton 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Green 21 1/3 0/1 2/2 2 5 7 1 2 2 0 0 4 12 Total 40/90 10/30 19/24 14 36 50 17 22 7 7 4 109

Miami – Cleveland : 115-101

Le Heat est en forme actuellement et pas les Cavaliers. Cela s’est très rapidement vu et confirmé puisque les Floridiens ont installé leur jeu collectif dès le début (35 passes décisives) et Duncan Robinson a inscrit 4 paniers primés en première période.

Cleveland accuse alors 13 points de retard. Néanmoins, les hommes de J.B. Bickerstaff vont se rapprocher à cinq unités, après un layup de Taurean Prince en fin de troisième quart-temps. L’espoir va tourner court car Miami enchaîne un petit 5-0 pour reprendre 10 points d’avance et filer vers une victoire maîtrisée.

Heat / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Ariza 32 5/9 4/8 1/2 0 2 2 0 2 0 0 0 15 12 J. Butler 32 4/8 0/0 7/7 2 4 6 11 2 2 1 0 15 29 B. Adebayo 31 9/12 0/1 0/0 2 9 11 5 0 1 1 1 18 32 V. Oladipo 30 3/13 1/6 1/2 0 1 1 5 5 2 4 1 8 2 D. Robinson 29 6/9 6/9 0/0 0 3 3 2 3 1 2 0 18 19 P. Achiuwa 9 3/3 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 1 1 6 9 N. Bjelica 24 4/10 1/5 1/3 0 7 7 5 3 0 1 0 10 13 G. Dragic 27 5/10 3/6 0/0 0 2 2 4 1 0 1 0 13 13 G. Vincent 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 T. Herro 23 4/7 0/3 2/2 0 3 3 1 2 0 0 0 10 11 M. Strus 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Total 44/82 15/38 12/16 4 33 37 35 20 6 11 3 115 Cavaliers / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 23 3/9 2/8 2/2 0 10 10 3 2 0 3 1 10 15 D. Wade 31 1/8 1/6 0/0 0 5 5 1 2 1 1 1 3 3 I. Okoro 36 5/7 2/2 5/7 0 3 3 0 1 1 2 1 17 16 C. Sexton 35 11/17 0/4 4/4 0 3 3 3 3 3 5 0 26 24 D. Garland 38 4/8 2/4 2/2 2 2 4 8 3 2 3 0 12 19 T. Prince 32 7/13 2/4 3/3 1 5 6 3 2 0 0 0 19 22 C. Osman 10 1/6 0/2 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 -1 I. Hartenstein 17 2/3 0/0 5/7 1 2 3 0 1 0 1 1 9 9 M. Dellavedova 17 1/3 1/1 0/0 1 0 1 5 0 0 0 0 3 7 Total 35/74 10/31 21/25 5 30 35 25 15 7 15 4 101

Utah – Orlando : 137-91

Double soirée record pour le Jazz. Cette 22e victoire de suite à domicile, meilleure performance de l’histoire de la franchise, a été obtenue après une rencontre dominée du début à la fin grâce à une adresse extérieure exceptionnelle. Si Orlando montre une étonnante résistance depuis que son effectif a été remanié, comment réagir face à 18 paniers primés en 24 minutes ? Donovan Mitchell et compagnie établissent ainsi un record NBA pour une mi-temps.

Toujours en retard, la défense floridienne a explosé et l’attaque n’a pas suivi ce rythme fou (2/23 à 3-pts). De la fin de première mi-temps au buzzer final, l’écart est toujours resté autour de 40-45 points, ce qui a permis à Quin Snyder de donner du temps de jeu à tout le monde et de limiter les minutes de ses titulaires.