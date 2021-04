Les Spurs tombent encore en prolongation face aux Pacers

Confrontés à un calendrier dément, les Spurs accueillent des Pacers privés de Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis et Jeremy Lamb, à la suite d’une défaite en double prolongation face aux Hawks. C’est l’occasion parfaite de se relancer pour la troupe de Gregg Popovich, et Dejounte Murray donne le ton. Et lorsque Derrick White enchaîne, San Antonio créer le premier écart (26-16). Les Pacers répondent immédiatement, grâce à Doug McDermott.

Hyper agressive vers le cercle, la troupe de l’Indiana a clairement envie de pilonner la raquette adverse. Et ça fonctionne, alors qu’il faut un effort de Patty Mills pour rester en embuscade (59-67) à la mi-temps.

DeMar DeRozan parvient à prendre du rythme au retour des vestiaires et San Antonio revient rapidement au contact, bien aidé par la puissance de Keldon Johnson. Avec un Jakob Poeltl hyperactif sous le cercle, on pense même que les Texans vont prendre le large. Sauf qu’alors que San Antonio pointait à +11 (91-80), le plus gros écart de la partie pour les hommes de Gregg Popovich, TJ McConnell sert Aaron Holiday, qui artille à 3-points.

Ça klaxonne derrière les Spurs…

Ce diable de TJ McConnell sert ensuite Kelan Martin, et voilà les Pacers en tête à l’entame du dernier quart (97-98).

C’est dur pour les deux équipes, qui tentent de prendre l’autre de vitesse, mais Indiana semble avoir un peu plus de jus dans le réservoir. Après un 3-points puis un dunk de Myles Turner, il y a deux possessions d’écart (118-124) alors qu’on rentre dans les trois dernières minutes de la rencontre !

Sauf que Caris LeVert enchaîne les ratés, entre paniers manqués et pertes de balle et Rudy Gay ramène San Antonio à un point (125-126). DeMar DeRozan peut carrément faire passer son équipe devant mais laisse un lancer en route, alors que Myles Turner rate le 3-points de la gagne. L’ancien Raptor des Spurs a un ultime tir pour arracher la décision mais son ultime tentative à 45° rebondit sur l’arrière du cercle. Prolongation.

San Antonio a laissé passer sa chance, car Myles Turner s’impose près du cercle et TJ McConnell réalise les actions qui comptent. Victoire finale (133-139) pour les Pacers (22 victoires – 26 défaites), qui mettent ainsi fin à une série de trois défaites pour rester à la 9e place de l’Est. Les Spurs (24 victoires – 23 défaites) continuent eux de glisser au classement, avec des Grizzlies qui klaxonnent fort pour leur prendre la 8e place à l’Ouest…