Retour gagnant pour Joel Embiid

Cela n’a jamais été le grand amour entre les deux, et pour son retour sur les parquets NBA, Joel Embiid affronte Karl-Anthony Towns. C’est un soulagement pour les Sixers, même s’ils ont prouvé qu’ils pouvaient gagner sans leur pivot vedette. Il n’empêche que sans lui, ils ont perdu le leadership de leur conférence.

Le début de match est assez moyen pour les hommes de Doc Rivers qui ont un peu de mal à mettre leur jeu en place. Heureusement, le talent de Ben Simmons et l’adresse de Tobias Harris font la différence (18-14). Derniers de la conférence Ouest, les Wolves souffrent cette saison, mais ils ont quelques très bons joueurs, et notamment Anthony Edwards et Towns. Les deux combinent bien et Minnesota prend les devants à la fin du 1er acte (29-26).

Karl Anthony Towns domine

Assez timide en début de match, Joel Embiid se réveille et montre qu’il n’a rien perdu de ses qualités malgré sa blessure au genou. Mais le natif de Yaoundé se mange aussi un énorme dunk sur la tête de la part de Towns toujours aussi motivé quand il défie son ennemi intime. Mais, les Sixers se sont mis en route. Dominateur au poste bas, Embiid peut compter sur le soutien de Simmons et Harris (38-30). En face, les Wolves insistent pour servir Towns. C’est systématique, et franchement lassant à regarder, mais il est en feu, et à la pause, Minny n’a que quatre points de retard (64-60).

Au retour des vestiaires, même scénario et même système, et un joueur sort de sa boîte : Seth Curry. Quel régal de le voir se faufiler entre les écrans pour sanctionner de loin. A ses côtés, Simmons brille par ses remontrées rapides, tandis que Harris est un tueur silencieux. Les Sixers ont fait le break (79-63).

Tobias Harris brille quand il faut

Chris Finch cherche des solutions. Il modifie sa défense, multiplie les changements, mais les efforts de Jake Layman et de Towns ne permettent pas pour l’instant à réduire l’écart (97-83). En mission, KAT réalise pourtant un début de 4e quart-temps parfait. Il continue de dominer Embiid poste bas et il ramène les Timberwolves à -10 (108-98). Le long de sa ligne de touche, Doc Rivers est en colère, et Edwards puis Towns lui font encore monter les tours en ramenant les Wolves à -5 (111-106).

Moment choisi pour Harris pour prendre le match à son compte. Il réclame tous les ballons et score comme bon lui semble. Les Wolves ne peuvent rien faire et doivent s’incliner 122-113. Leur résistance était belle et encourageante, mais Philly avait trop d’armes pour faire la différence. Philly reprend la 1ère place de la conférence.