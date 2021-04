Le Thunder pulvérisé façon puzzle à Portland

L’apprentissage des jeunes loups d’OKC, privé cette nuit de Shai-Gilgeous Alexander, Luguentz Dort et Darius Bazley, n’est pas un long fleuve tranquille. Les déferlantes se font de plus en plus fortes depuis deux matchs, entre les 140 points encaissés à Phoenix et les 48 points d’écart concédés cette nuit dans un match à sens unique à Portland.

Derrière le tandem Lillard-McCollum (16 et 20 points), c’est toute une équipe qui a pu s’en donner à cœur joie et refaire le plein de confiance, après avoir notamment mené de… 52 points !

Portland donne le ton en passant un 11-0 dès le premier quart-temps, sous l’impulsion de CJ McCollum qui score deux fois de suite, et d’Enes Kanter qui se distingue à trois reprises (11-22). Théo Maledon et Ty Jerome sont dans le coup et impliqués à 3-points. Mais les deux missiles de Damian Lillard en guise de réponse ne laissent rien présager de bon pour OKC, déjà relégué de 21 points ! (35-14)

Affaire conclue en trois quart-temps

Aleksej Pokusevski et Kenrich Williams sont pourtant intéressants, ce dernier ramenant même le Thunder à -9 (45-36). Mais Carmelo Anthony veille au grain et plante deux paniers à 3-points à son tour avant de laisser le soin à la paire Lillard-McCollum de conclure la mi-temps afin de redonner 19 points d’avance aux locaux suite à un ultime 2+1 de Damian Lillard devant Théo Maledon (65-46).

Le Thunder craque définitivement au retour des vestiaires, encaissant un 24-1 alimenté par le quatuor Lillard-McCollum-Powell-Nurkic en mode démonstration (88-51) avec un Norman Powell déchaîné (12 de ses 15 points inscrits en troisième quart-temps). Le dunk de Nassir Little et le 3-points d’Anfernee Simons incitent alors les deux coachs à faire tourner à l’approche du dernier acte (104-59). Après 12 minutes d’un long calvaire, OKC s’incline finalement de 48 points (133-85).