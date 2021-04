Sans leur double MVP, les Bucks s’imposent sur le fil à Sacramento

Laissé au repos après son carton de la veille face à Portland, Giannis Antetokounmpo doit attendre le milieu du troisième quart-temps pour voir ses coéquipiers creuser un premier petit écart.

Alors qu’il a raté 11 de ses 12 premiers tirs, Khris Middleton se rassure en allant chercher un lay-up difficile, tandis que Jrue Holiday enrhume Tyrese Haliburton sur une feinte main droite, pour finir par un floater main gauche. Luke Walton est obligé de prendre un temps-mort (79-70).

Un match de séries

C’est un quart-temps de séries, et De’Aaron Fox et Richaud Holmes signent un 5-0 pour ramener les Kings au contact, et sur un 3-points, Buddy Hield égalise (81-81). On est sur 11-2 en faveur de Sacramento, et que font les Bucks ? Ils répondent par un 11-2 avec Bryn Forbes à 3-points et Bobby Portis près du cercle. À la baguette, Jrue Holiday est parfait et Milwaukee prend 10 points d’avance (93-83).

Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et Khris Middleton se charge de répondre à Terence Davis (102-94) au début du 4e quart-temps. Les recrues des Kings apportent beaucoup, mais celles des Bucks aussi, et Jeff Teague distribue les caviars pour Khris Middleton et Jordan Nwora pour redonner 10 points d’avance (111-101). Les Kings marquent essentiellement sur jeu rapide, ils cherchent les stops défensifs, mais Brook Lopez les assomme avec un 3-points dans le corner au buzzer puis une claquette (118-105).

Jrue Holiday boucle l’affaire

On pense que c’est bouclé, et voilà que Sacramento signe un 11-0, ponctué d’une claquette dunk énorme de Buddy Hield. Jrue Holiday stoppe l’hémorragie mais Terence Davis, encore lui, plante le 3-points qui égalise (119-119). Il reste deux minutes à jouer. On retrouve Davis pour le contre sur Holiday. Mais le meneur des Bucks prend le rebond, le rejoue en un-contre-un et il marque avec la faute (122-119) ! Derrière, c’est encore Holiday qui élimine son défenseur pour aller au cercle et marquer de manière acrobatique (124-119).

Il reste moins d’une minute à jouer, et c’est à coups de lancers-francs que les Bucks vont garder l’avantage, tandis que les Kings râlent contre les arbitres après un marcher de Middleton, qui obtient finalement un temps-mort. C’est la confusion, et le dernier 3-points de Terence Davis ne change rien : Milwaukee s’impose 128-127 à Sacramento. C’est la 3e défaite de suite des Kings.