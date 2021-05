Stephen Silas – Kevin Porter Jr., le contrat de confiance

En cours de saison, les Rockets ont décidé de tenter un pari avec Kevin Porter Jr. Après une expérience ratée à Cleveland, des soucis extra-sportifs et avec une condition physique douteuse, le joueur allait-il évoluer à un niveau suffisant pour espérer briller en NBA ?

Avant d’être lancé dans le grand bain, Porter Jr. s’est aiguisé les dents et a retrouvé des sensations en G-League et depuis ses débuts avec Houston, après le All-Star Week-End, l’ancien arrière des Cavaliers a surpris, dans le bon sens, compilant 16.7 points, 6.4 passes et 3.9 rebonds de moyenne.

Mais c’est bien son match à 50 points et 11 passes face aux Bucks qui a séduit tout le monde et confirmé que, bien encadré, il avait du talent plein les mains.

« J’étais tellement fier de lui », commente Stephen Silas pour le Houston Chronicle. « L’année a été difficile et les moments positifs peu nombreux. Je suis si fier de ce gamin. Il a traversé pas mal de choses et de le voir libéré et dans la zone, c’était tellement agréable. Je suis très fier et très heureux pour lui. Il a montré qu’il était spécial. »

« Dès qu’un coach vous donne le feu vert et les clés, il n’y a plus de limites »

Le coach des Rockets et le joueur semblent avoir tissé des liens forts, qui expliquent sans doute une grande partie des bonnes performances de Porter Jr.

« Depuis que je suis ici, et bien avant que j’aille en G-League, on échangeait déjà », souligne-t-il. « Il m’a dit ce qu’il attendait de moi. Donc quand je suis arrivé ici, j’avais confiance et lui aussi. On est à l’aise pour se parler. Il m’a donné cette confiance pour jouer de la façon avec laquelle j’ai toujours joué. Dès qu’un coach vous donne le feu vert et les clés, il n’y a plus de limites. »

D’ailleurs, avant ce coup de chaud contre Milwaukee, Porter Jr. sortait d’un très mauvais match (et d’une amende…) avec 10 points à 2/12 au shoot et 5 ballons perdus contre les Wolves . Les deux hommes ont donc travaillé ensemble sur ce raté, pour rebondir ensuite, et de son côté, le meneur des Rockets a enchaîné les shoots.

« Après le match, on a regardé des vidéos pour parler de ce quatrième quart-temps », confie Silas. « On a évoqué l’exécution offensive, le fait d’avoir le ballon et de s’assurer d’être dans les bonnes positions. Il a énormément shooté aussi et John Lucas (un des assistants) a fait un remarquable travail en ce sens avec les jeunes. Porter Jr. est un bosseur et on voit que ça paye. »