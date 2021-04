Le MVP de la nuit | Kevin Porter Jr, l’héritier

Quelle saison pour Kevin Porter Jr ! Puni par les Cavaliers qui l’envoient aux Rockets, puis puni par la NBA parce qu’il était sorti en boîte avec Sterling Brown, le jeune arrière a décidé de répondre sur le terrain. Et de quelle manière ! 50 points et 11 passes face aux Bucks de Jrue Holiday, ça en dit long sur son talent.

Et mieux encore, il y a la victoire au bout (143-136) pour mettre fin à une série de cinq revers de suite.

« Quand j’ai vu mon troisième 3-points rentrer, je savais que ça allait être une soirée particulière » raconte l’ancien Cavalier, drafté par Milwaukee il y a deux ans… « Cela ne dépendait que de moi si je maintenais cette agressivité. Mon équipe en avait besoin, et on a gagné. » Auteur d’un 9 sur 15 à 3-points, le jeune arrière confiera qu’il n’avait pas inscrit 40 points depuis l’âge de 10 ans !

Une perf’ qui survient alors qu’il venait d’être sanctionné par la NBA : 50 000 dollars d’amende pour être allé en boîte avec Sterling Brown à Miami.

Mais s’il n’avait pas été là pour défendre son coéquipier, qui sait comment la bagarre aurait pu se terminer…

Quoi qu’il en soit, les dix jours à l’isolement n’ont pas entamé son talent, ni sa motivation et il devient le premier joueur de 20 ans à terminer une rencontre avec au moins 50 points et 10 passes. Son duel avec Jrue Holiday était somptueux dans le dernier quart-temps. De quoi recevoir les félicitations de ses coéquipiers, et la traditionnelle bouteille d’eau vidée sur la tête pendant l’interview d’après-match.

« KP est incroyable » résume Kelly Olynyk. « Il a tout fait, et c’est parce qu’il en est capable. C’est un joueur ultra-talentueux. Il peut faire plein de choses différentes, et il est si dangereux et si explosif en attaque. » Même son de cloche chez Christian Wood : « C’est un joueur unique, et je l’ai toujours su. Lui et moi pouvons créer des problèmes. On doit rester ensemble, et on le veut, et on va travailler ensemble. »

Avec Kevin Porter Jr et Christian Wood, Houston tient son « one-two punch » du futur, et le héros de la soirée promet un avenir radieux. « Toute ma vie, j’ai été le « go-to-guy » dans mes équipes. J’ai cette mentalité en moi. (…) On va changer les choses. Je vous le promets. Je vous le promets… »