Après son passage au « strip club », Kevin Porter Jr. est mis à l’amende

On se doutait que la ligue allait sévir après la virée à Miami des Rockets. La NBA vient de mettre à l’amende Kevin Porter Jr., pour 50 000 dollars, en raison d’une violation des protocoles sanitaires contre le Covid-19.

Le jeune arrière des Rockets n’a pas respecté les règles en vigueur, interdisant de participer à des rassemblements en intérieur, de 15 personnes ou plus, et d’entrer dans des bars et établissements similaires, lorsqu’il s’est rendu dans un strip club de Miami le 19 avril.

On rappelle que l’ancien joueur des Cavs avait disputé cette rencontre face au Heat, au lendemain des faits, avant de devoir être mis à l’écart les trois matches suivants pour avoir dérogé au protocole sanitaire.

Kevin Porter Jr. avait accompagné son coéquipier Sterling Brown lors de cette soirée agitée, à l’issue de laquelle l’ancien Buck avait été agressé pour s’être rendu dans la mauvaise camionnette. Alors que le ton était vite monté avec les occupants du véhicule, ces derniers l’avaient agressé, brisant notamment une bouteille sur la tête du joueur des Rockets qui avait fini à l’hôpital avec de multiples lacérations au visage.

Des images en provenance des caméras des forces de l’ordre ont été diffusées depuis. On y voit Sterling Brown, le visage en sang, s’essuyer avec son t-shirt tandis que son coéquipier donne sa version des faits avec véhémence.