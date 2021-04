Le MVP de la nuit | Stephen Curry a le record de Klay Thompson en ligne de mire

Stephen Curry admet lui-même qu’il s’agit de l’une de ses meilleures séquences en carrière. 38 points à 8/15 de loin face aux Rockets, 53 points à 10/18 face aux Nuggets et enfin 42 points à 11/16 à 3-points, cette nuit sur le parquet du Thunder : il vient tout simplement de battre un record NBA, qui lui appartenait déjà, du plus grand nombre de shoots primés inscrits sur trois matches.

Mais le meneur des Warriors n’en oublie pas pour autant un autre record, qui collerait un peu plus à son statut officieux de meilleur shooteur de l’histoire : le plus grand nombre de tirs inscrits dans le même match, détenu par son coéquipier Klay Thompson avec 14 réussites.

La blague de Steve Kerr pour le remettre en jeu

« J’en rigolais avec certains coéquipiers ce soir parce que je me souviens de cette soirée à Chicago, il l’avait fait en trois quart-temps », rappelle Stephen Curry, auteur de 25 points (8/8 au tir dont 6/6 derrière l’arc) dans le troisième quart-temps face au Thunder. « Son quart-temps à 37 points était encore plus fou parce que j’en ai mis 25 ce soir et j’ai eu l’impression d’être invincible. Ce mec a mis 12 points de plus dans le même laps de temps, donc c’était fou en soi. »

Il ajoute, sur la quête de ce record : « Et sur les 14 paniers à 3-points, j’en ai mis 11 et j’avais l’impression que je ne pouvais pas rater. Je pense que c’est faisable mais on verra. »

Évidemment que c’est « faisable » pour lui ! On rappelle que Stephen Curry n’a joué que 29 minutes cette nuit, dans une victoire de près de 40 points. Son coéquipier avait, lui, posté ce record en seulement… 26 minutes. Steve Kerr rapporte avoir fait une blague à son meneur cette nuit en lui demandant de retourner en jeu alors que le match était joué. « Il n’a pas compris la blague, il voulait y retourner ! C’est dire à quel point il était chaud. »

Draymond Green assure lui avoir senti venir cette nouvelle explosion. « J’ai vu ça pendant des années donc je peux sentir en voyant avec son regard, son agressivité dès le début, quel type de soirée ça va être pour lui. »

Sa meilleure forme en carrière ?

Vu la forme actuelle du double MVP, ce record pourrait tomber dans les jours ou semaines qui viennent. Stephen Curry surfe en effet sur une série de huit matches consécutifs avec 30 points ou plus, sa plus longue série du genre. C’était la seconde fois de sa carrière qu’il enchaînait deux matches de suite avec au moins 10 paniers primés.

À force, même son coach ne sait plus quoi en dire, si ce n’est qu’il est « en admiration » devant la réussite son poulain. « C’est juste incroyable, son niveau de confiance et d’habileté est juste époustouflant. C’est magnifique à regarder. C’est un homme au sommet de sa forme, qui a passé toute sa vie à s’entraîner et à travailler, pas seulement sur son corps, mais aussi sur son mental. C’est un gars qui opère à un niveau que très peu d’êtres humains atteignent dans leur domaine. »

Si le bilan de son équipe ne joue pas en sa faveur pour la course au MVP, Stephen Curry se doute que ces performances restent marquantes. « Chaque saison a son contexte », note le MVP de la soirée. « Mais cette série, 30 points ou plus et le reste, c’est une bonne sensation. Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement et en rythme pour shooter et voir le jeu, donc j’essaie de faire en sorte que ça dure aussi longtemps que possible. »